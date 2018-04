El lateral de la Pobla torna a la llista a causa de les baixes en defensa

Actualitzada 20/04/2018 a les 20:51

Nano Rivas ha escollit 18 jugadors pel matx contra el CD Numancia de demà a les quatre de la tarda. El tècnic grana no ha pogut comptar amb el lesionat Pleguezuelo i els sancionats Suzuki i Javi Jiménez.Pleguezuelo ja era dubte per aquesta convocatòria de la jornada 36 i ha acabat caient de la llista. No obstant això, segueix sorprenent l'absència de Uche, que es queda fora per decisió tècnica.Així doncs, la llista la completen Dimitrievski i Bernabé com a porters; Kakabadze, Xavi Molina, Arzo, Abraham i Pol, en defensa; Fali, Gaztañaga, Muñiz, Maikel Mesa, Márquez, Tejera, pel mig del camp; Jean Luc, Omar i Tete, per bandes; i Barreiro i Álvaro Vázquez, com a davanters.