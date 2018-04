López Garai: «L'Albacete té les coses molt clares»

Els roig-i-negres visitaran el Carlos Belmonte, dissabte a les 18 hores

Actualitzada 20/04/2018 a les 19:34

L'entrenador del CF Reus Deportiu, Aritz López Garai, creu que la visita al Carlos Belmonte d'aquest dissabte (18 hores) és un bon moment per tornar a guanyar fora de casa després de tres mesos sense fer-ho, encara que ha destacat la dificultat de fer-ho contra un Albacete que té «les coses molt clares».El tècnic basc ha exalçat el seu pròxim rival, del qual ha comentat: «És un equip molt físic, que té les idees molt clares».López Garai ha avisat que la victòria de l'última jornada contra el Cadis (1-0) no pot significar cap tipus de relaxació. En aquest sentit, el tècnic ha expressat que cada vegada que el seu equip ha aconseguit una victòria, s'ha relaxat en el partit següent i «no competeix» amb la seva millor versió.Amb 44 punts, el CF Reus Deportiu podria deixar pràcticament sentenciat el seu objectiu si aconsegueix guanyar, encara que per al tècnic «seria un pas més cap a la salvació», i mai seria definitiu.Les sensacions del tècnic per al duel són molt positives. «Hem tingut una setmana de feina molt bona», ha assegurat López Garai.