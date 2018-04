Els escolars de Vila-seca celebren els Mini Jocs Mediterranis

La jornada va servir per promoure els valors de l’esport i les disciplines esportives menys conegudes

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:56

Tres-cents alumnes de tercer de primària de les escoles de Vila-seca van participar, ahir dijous, en els Mini Jocs Mediterranis, una jornada dedicada a la pràctica i l’aprenentatge de disciplines no tan conegudes dels Jocs. Així, des de bon matí, els escolars van poder iniciar-se en el tir amb arc, la petanca, l’esgrima, el tenis, el llançament de javelina, la cursa de tanques i el salt de llargada. Per a molts nens i nenes va ser la primera vegada en practicar esports que, tot i conèixer, mai havien tingut ocasió d’aprendre. Disciplines com l’esgrima, el tir amb arc o les diferents modalitats atlètiques van despertar força interès entre els infants.Els Mini Jocs es van celebrar a l’Estadi Municipal de Vila-seca, i van comptar amb la col·laboració dels professors dels centres, així com de diverses entitats esportives, algunes de les quals eren del propi municipi de Vila-seca. Els responsables de cada taller explicaven en què consisteix l’esport i ensenyaven els joves atletes com s’ha de practicar. La cita no va tenir caràcter competitiu, sinó lúdic i divulgatiu.Però les sessions esportives, a més, van incorporar la promoció de valors vinculats a l’esport, com el respecte, l’autoconfiança o l’esforç. Durant la jornada tots els nens i nenes van lluir un dorsal amb el valor que identificava el seu centre, i en els pròxims dies aquests valors seran treballats a les escoles. D’altra banda, els alumnes es van organitzar en grups que barrejaven les escoles, així que, a més de gaudir d’un dia d’esport, els nens també van poder fer noves coneixences.A la una del migdia va arribar a l’Estadi Municipal Tarracvs, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, un personatge que va ser rebut amb gran entusiasme pels petits atletes, i que va no va dubtar a deixar-se fotografiar amb tots els escolars.Després de diverses activitats lúdiques, la jornada es va cloure amb un ball que els nens i nenes havien estat assajant durant tot el matí. A les 16h tots els alumnes van retornar als seus centres escolars.Les jornades esportives de Vila-seca són una activitat que se celebra cada any. Enguany, però, aprofitant la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, que es faran del 22 de juny al 2 de juliol, s’ha volgut dotar l’activitat de contingut vinculat a la cita esportiva de Tarragona.El municipi de Vila-seca serà subseu dels Jocs, i acollirà les modalitats esportives de lluita i ciclisme.