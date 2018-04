El Numancia s'ha guanyat a pols il·lusionar-se amb la Primera Divisió

Els sorians hauran d’inventar-se a Tarragona un centre del camp nou a causa de les baixes d’Íñigo Pérez i de Pape Diamanka

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:47

El Gimnàstic de Tarragona rebrà, aquest dissabte, al Numancia. Ho farà a partir de les quatre de la tarda i en un duel en el qual els dos equips s’hi juguen la vida. Els tarragonins s’estan jugant la permanència a la Segona Divisió A i els sorians, per la seva banda, estan intentant jugar la promoció d’ascens a la categoria reina.La gran temporada de l’equip que dirigeix Jagoba Arrasate ha motivat que les aspiracions de permanència s’hagin convertit en opcions d’ascendir a la màxima categoria del futbol espanyol.El Numancia, que visitarà el Nou Estadi demà a les quatre de la tarda, és el quart classificat amb 57 punts. L’ascens directe, amb set jornades per disputar-se, és a set punts, amb què es presumeix molt complicat que el Numancia aconsegueixi pujar sense disputar eliminatòries prèvies.Setze victòries, nou empats i deu derrotes són els números d’un Numancia que ha anotat 44 gols pels 34 que ha encaixat aquesta campanya. El diferencial de gols no és espectacular (+10), fet que significa que el pròxim rival del Nàstic sap rendibilitzar de la millor manera els seus gols.El Numancia basa la seva espectacular situació a la taula classificatòria en els bons números que ha aconseguit al seu feu, a l’Estadi de Los Pajaritos. Jugant com a local, el conjunt que dirigeix Jagoba Arrasate és el tercer millor equip de la categoria, ja que compta amb 40 punts al seu feu. Ara bé, aquest equip baixa el seu nivell quan juga lluny del seu camp. Fora de casa, el Numancia és el desè millor equip de la categoria de plata, amb disset punts sumats i tan sols tres enfrontaments guanyats.Arrasate arriba al duel de Tarragona, a més, amb baixes de molta consideració. Íñgo Pérez i Pape Diamanka, que són els dos mig centres titulars, no podran jugar a Tarragona. El primer no podrà actuar per sanció, mentre que Diamanka està lesionat, tal com va informar el club a principis de setmana.