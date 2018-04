Els sorians visiten al Nàstic el dissabte a les 16 hores

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:09

El Numancia s’ha pres molt seriosament les seves aspiracions d’ascendir a Primera Divisió.Els jugadors al camp i el club a les oficines treballen incansablement per poder seguir endavant amb un somni que, a base de treball, es pot fer realitat. I, per la seva banda, l’afició, també hi diu la seva.Tres autobusos plens d’aficionats del Numancia es desplaçaran cap a Tarragona després de la iniciativa que va posar en marxa el club sorià, a principis de setmana.Per 15 euros, tots els interessats podien apuntar-se al desplaçament, que incloïa el viatge en autobús i l’entrada.