Kakabadze: «A Segona A, o lluites per pujar, o ho fas per no baixar»

Sobre el seu futur, el lateral destaca que «només penso en el pròxim mes i mig i en els set partits que em queden amb el Nàstic»

Actualitzada 18/04/2018 a les 19:33

—Bé. Estem lluitant per continuar a Segona Divisió i intentar disputar el play-off d’ascens la temporada vinent, i poder jugar algun dia a Primera Divisió.—Era el meu primer dia a Europa i, entre d’altres motius, no tenia al meu costat a la família. Tot era nou, gent nova i nova forma de jugar. Vaig marxar la temporada passada cedit a Dinamarca per poder jugar després aquí, i ho he aconseguit.—Per a mi, la Segona Divisió Espanyola és més forta. Allí, és més físic. Sempre es juga a pilota llaraga, pilota a dalt, i és molt diferent.—En comparació, sí. Només el Copenhague juga bon futbol. La resta d’equips, busquen la pilota alta.—Sí. Som amics, tenim una gran relació. De fet, ens coneixem des que érem petits.—No sé què ha canviat. Des del meu punt de vista, és complicat opinar sobre això.—No ho sé. Tenim bons jugadors, bon entrenador, bon staff tècnic... Tots els clubs lluiten per jugar a Primera Divisió. De fet, en aquesta categoria, o lluites per pujar, o lluites per no baixar.—Sí, però és impossible saber què passarà quan vas a un nou equip.—Només parlo del que vaig fallar jo.—L’important és què podem fer en el pròxim partit i no pensar en qui va fallar a Oviedo o no. Això és futbol. Hem de treballar i continuar endavant, i intentar no cometre les mateixes errades.—Sap que tinc contracte.—Sí, però tinc contracte amb el Nàstic. En aquest moment, només penso en el pròxim mes i mig, en els set partits que resten per disputar-se i en guanyar el màxim nombre de duels.—Sí. En aquest moment, el club ho necessita.—No m’agrada parlar dels àrbitres.—Sí, és qüestió de confiança. Aquesta temporada estic més adaptat a l’equip i em trobo molt millor. He après molt.—(Riu). Tots són diferents.