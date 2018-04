Nàstic-Osasuna i Barça B-Reus ja tenen l'horari fixat

Actualitzada 19/04/2018 a les 13:27

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha anunciat aquest dijous els horaris de la 38a jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A.El Gimnàstic de Tarragona rebrà a Osasuna el diumenge 6 de maig a les 12 hores al Nou Estadi, mentre que el CF Reus visitarà el Miniestadi per enfrontar-se al Barça B el dissabte 5 de maig a les sis de la tarda.Ambdós equips s'estan jugant actualment la permanència, i segurament necessitaran els tres punts en els seus respectius duels per seguir endavant per intentar assolir la seva meta.