Fran no va jugar contra el Cádiz per precaució i és dubte per dissabte

El CF Reus afronta un partit decisiu per a deixar gairebé tancada la porta de la permanència. Dissabte visita l’Albacete (18:00 hores), un rival directe que es troba just per sobre a la taula amb dos punts més que els de la capital del Baix Camp. Una setmana més, Aritz López Garai afrontarà el duel amb baixes sensibles. A les ja conegudes de Ricardo Vaz, David Querol i Miguel García se li suma el dubte de Fran Carbia.El davanter roig-i-negre ja es va perdre el partit de l’anterior jornada, la victòria per la mínima contra el Cádiz (1-0) a l’Estadi Municipal. L’absència de Fran Carbia va respondre a recomanacions dels serveis mèdics del club. El CF Reus va informar, abans del matx davant els andalusos, que l’«11» patia unes molèsties als isquiotibials produïdes en un entrenament. L’extrem es va sotmetre a unes proves que van determinar que no hi havia ruptura de les fibres musculars, però que era preferible no forçar jugant dissabte per tal que aquesta s’arribés a produir.Des del club asseguren que la lesió no és greu, ja que només es tracta d’una sobrecàrrega. Així i tot, l’última paraula la tindrà el jugador, ja que els consells de no forçar continuen vigents. D’aquesta manera, el mateix Fran serà qui decidirà si viatja a Albacete per poder ajudar els seus companys. Aquesta decisió la marcarà l’evolució d’aquestes molèsties i l’estat en el qual se senti el jugador.Fran Carbia ha anat entrenant amb el grup, fet que convida a l’optimisme respecte la seva presència al Carlos Belmonte de la localitat manxega. Fins a darrera hora, però, Garai no sabrà si pot comptar amb el davanter.L’experiència de Fran aquest curs no apunten que el futbolista forci la màquina per arribar a temps dissabte. La sobrecàrrega podria desaparèixer amb dues setmanes de repòs, mentre que un trencament de les fibres musculars s’allargaria un mínim d’un mes.En les 35 jornades que s’han disputat fins ara, Fran Carbia s’ha quedat sense competir en 14 d’elles, el que suposa que s’ha perdut un 40% del curs, majoritàriament, a causa de les lesions.La lesió al pubis el va castigar durant 10 partits entre octubre i gener quan millor es sentia. En els darrers mesos havia recuperat la confiança i tornava a donar mostres de ser aquell jugador elèctric i desequilibrant.Jordi Cervera, regidor d’Esports, va mantenir el missatge de l’Ajuntament respecte a la concessió de l’Estadi Municipal. Cervera va explicar que «el concurs ha quedat desert, i ara haurà de passar pel ple perquè es declari així i, llavors, tornar a començar». Amb tot, el regidor no va donar pistes de quina pot ser la solució, si bé va repetir el discurs d’oposar-se a la venda de l’equipament. Cervera va reconèixer «no ens sentim pressionats» per la decisió de la SAD de no presentar-se al concurs, i va afegir que és el club qui té pressa: «L’1 de juliol el CF Reus ha de jugar en un estadi, i jugarà a Reus; aquell dia no tindrà un camp nou construït», va reblar. Pel que fa a unes possibles negociacions amb l’entitat roig-i-negra, Jordi Cervera va assegurar que hi ha voluntat d’«arreglar tot el que es pugui arreglar amb les dues parts parlant». El regidor reusenc també va mostrar la seva voluntat que l’equip es mantingui a Segona Divisió i no hagi de marxar a Riudoms: «Farem tot el que es pugui fer de manera legal perquè el CF Reus es quedi a la ciutat», va sentenciar.