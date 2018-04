Julio Pleguezuelo s'incorpora als entrenaments

El central del Nàstic, dubte per rebre al Numancia

El central del Nàstic Julio Pleguezuelo és, a dia d’avui, l’únic dubte que hi ha pel duel de dissabte contra el Numancia al Nou Estadi (16 hores).El central s’ha incorporat als entrenaments on, poc a poc, comença a posar-se al mateix nivell que la resta de companys. La seva participació durant l’enfrontament està en dubte, ja que encara no està completament recuperat de la seva lesió muscular a l’adductor dret.L’informe mèdic del Nàstic reflecteix que Ikechukwu Uche ja està completament recuperat de les molèsties a l’isquiotibial dret que el van impedir poder jugar la passada jornada a Oviedo.Finalment, Dumitru Cardoso, que no va desplaçar-se al Carlos Tartiere per un procés de gastroenterítis, tampoc apareix en l’informe mèdic, fet que significa que està disponible per si Nano el vol convocar.