Formar a joves en el món del bàsquet amb el segell CBT

Berni Álvarez i Gorka Bertran, tècnics del club del Serrallo, tornen demà de Bolivia on, de la mà de Repsol, han inaugurat un Centre d’Alt Rendiment

Actualitzada 17/04/2018 a les 20:20

Berni Álvarez i Gorka Bertran tornen aquesta setmana a casa després d’un viatge llarg i molt productiu. De la mà de Repsol, els dos tècnics del CBT (Berni del primer equip i Gorka, de la base), hauran passat gairebé dues setmanes en les quals el comú denominador ha estat el bàsquet i els protagonistes, tot aquell que ha volgut aprendre de dos dels entrenadors millor valorats a territori tarragoní.Bertran explicava a aquest diari com va sorgir aquesta iniciativa. «El projecte neix d’una petició de l’Associació de Básquet de Tarija, que és una ciutat de Bolívia. Ells, van demanar al Ministre d’Hidrocarburs, Luis Alberto Sánchez, si podia aconseguir entrenadors espanyols per poder inaugurar el Centre d’Alt Rendiment de Bàsquet, que és realment espectacular».Ara bé, el viatge no ha estat complet del tot. Sí que ho hauria estat si el president del país bolivià tingués ara mateix al seu despatx un Tarracus de peluix. «A Evo Morales no li vam poder donar un peluix de Tarracus, ja que no va poder assistir a la cita per temes d’agenda, i li vam acabar regalent al seu vicepresident que, al seu torn, li va donar a la seva filla», recordava Bertran, qui explicava com és aquest nou CAR: «És una instal·lació amb diversos pavellons, residència, menjador, sauna... Tot molt preparat».Per la seva banda, Berni Álvarez, que ha estat una de les grans estrelles de la trobada, es mostrava més que satisfet de la seva estança a Bolívia, ja que «ha estat una experiència boníssima i sorprenent. A nosaltres, a nivell de club, ens interessava molt. A més, amb el primer equip del CBT ja no en hi juguem res, i ens va venir bé viatjar a Bolívia».«Hem estructurat visites i entrenaments a nens. Cada dia estem tenint molta feina, ja que no tenen tanta experiència com nosaltres, però compten amb unes instal·lacions que ja les voldríem», continuava l’entrenador del CBT, qui sentenciava afirmant que «estem encantats d’haver vingut i de portar el nom de Tarragona, del club i de Repsol per arreu».Gorka Bertran, a més, detallava que la trobada no s’ha limitat només amb dos tècnics arribats de Tarragona, sinó que també hi han intervingut d’altres, arribats dels Estats Units. Així, el jove entrenador explicava que «també han vingut dos entrenadors americans i, a través de Repsol, que està instal·lada a Bolívia, vam venir el Berni i jo. El CBT, del qual el Berni és entrenador del primer equip i on jo també porto equips de base, va decidir que els escollits fóssim nosaltres dos».Les jornades han estat força entretingudes per als dos, ja que «des del primer dia hem anat alternant activitats relacionades amb el bàsquet, i d’altres institucionals. Fem entrenaments amb els més petits, concursos d’habilitat i tot tipus d’activitats. De fet, vam fer un concurs de triples en el qual hi va participar el propi ministre d’Hidrocarburs», tal com apuntava un Bertran que, a tall d’anècdota, manifestava que «també hem entrenat a la Selecció del Departament de Tarija, que seria l’equivalent a Espanya a una província.