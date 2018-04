El CF Reus fa públics els comptes de la SAD fins el desembre del 2017

El deute 944.356 euros que té amb administracions l’impedeix entrar al concurs de l’Estadi, segons fonts municipals

El CF Reus va fer oficials ahir els comptes de la temporada 2016-17 i de la 2017-18 fins el desembre de l’any 2017. Ho ha fet mitjançant un escrit al seu portal web, en el qual es poden identificar totes les partides d’ingressos i de despeses, així com les pertinents auditories, amb les seves respectives conclusions.Entre les xifres que s’hi poden apreciar, hi ha una que crida especialment l’atenció. A 31 de desembre del 2017, la Societat Anònima Esportiva (SAE) del CF Reus Deportiu tenia un deute de 944.356 euros amb les Administracions Públiques. Aquest deute, segons han explicat fonts municipals a aquest diari, impedeix que el CF Reus es pugui presentar al concurs de l’Estadi Municipal, el qual es va quedar orfe fa uns dies.Des del club roig-i-negre asseguren per activa i per passiva que la decisió de no presentar-se al concurs va ser pròpia, i que complien tots els requisits per poder fer-ho. En canvi, les mateixes fonts municipals consultades per aquest diari, també deixen clar que, fins que el CF Reus no tingui a zero l’apartat de deutes amb Administracions Públiques, serà impossible que es presenti al concurs. De fet, ni al concurs, ni a cap procés negociat.Per altra banda, les mateixes fonts apuntaven que, en cap cas, el consistori accedirà a vendre l’Estadi Municipal. Ara mateix, no està en els plans del consistori aquest moviment, i les possibilitats «són zero».A més, des de l’Ajuntament reusenc no entenen per què Riudoms es va oferir la possibilitat de jugar allí en un terreny municipal quan, amb aquest deute, no és possible fer-ho.En l’apartat de deutes a curt termini, apareixen 1.733.000 euros corresponents a deutes amb entitats financeres i d’altres passius financers. Es deuen 531.000 euros a creditors financers i hi ha remuneracions pendents per valor de 271.000 euros.Hi ha anticipacions a clients per valor de mig milió d’euros. Com a deutes a llarg termini, sense especificar-ho, hi figuren 520.000 euros més.La despesa en salaris del CF Reus Deportiu, entre futbolistes i d’altre personal del club ascendeixen, fins el 31 de desembre, 2.581.000 euros, que s’incrementaran aproximadament al doble tenint en compte que quedaven sis mesos per al juny al tancament dels números.Pel que fa a l’auditoria, Dinàmic Auditorss detalla que «s’han comptabilitzat i cobrat la majoria dels ingressos per drets televisius de tota la temporada 2017-18» i, «segons el nostre parer, s’haurien de periodificar els esmentats ingressos al llarg de la temporada, per poder tenir una correlació dels ingressos i despeses raonables. L’import que s’hauria de periodificar és d’1.308.800 euros».Les pèrdues de la SAE, segons la mateixa auditoria, són, a 31 de desembre de 2017, «de 666.523,08 euros». Per tant, segons els auditors, «la Societat es troba dins de la situació prevista en l’article 363 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, que estableix que una societat es dissoldrà com a conseqüència que les pèrdues deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, de no ser que aquest s’incrementi o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no se sol·liciti la declaració de concurs».