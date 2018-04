El problema amb el 'goal average'

El Nàstic el té guanyat amb el Córdoba, perdut amb Reus, Alcorcón i Almería i queda pendent amb CyD Leonesa i Barça B

Actualitzada 17/04/2018 a les 17:34

La resta

Dos casos que són a l’aire

La derrota a Oviedo d’aquest diumenge (1-0) ha complicat encara més la vida a un Gimnàstic de Tarragona que, per altra banda, respira amb una mica més de tranquil·litat després de la derrota patida pel Barcelona B, aquest dilluns, a Osca (2-1).El fantasma del descens no marxarà de Tarragona fins que el Nàstic aconsegueixi certificar matemàticament una salvació que sembla que s’allargarà més del previst inicialment. Són cinc els punts amb els quals els tarragonins avantatgen al filial del Barça, equip que marca actualment l’infern, i set les jornades que resten per cloure el campionat lliguer. La situació no és crítica, però sí preocupa el fet de no haver pogut tirar més amunt tenint en compte la plantilla que té un equip que es va reforçar de valent en el mercat d’hivern amb futbolistes de molta categoria.S’ha de mirar absolutament tot, tenir controlats tots els detalls i no deixar escapar res a la sort. Per aquest motiu, a aquestes alçades de temporada, el goal average és una d’aquelles situacions que s’han de vigilar de ben a prop. En un hipotètic empat a punts amb un rival directe de la zona baixa, el Nàstic sap que, amb alguns conjunts sortiria guanyant, amb d’altres, perdent i, amb la resta, encara no se sap, ja que depèn de diversos condicionants.Deixant de banda empats a punts múltiples (entre tres o més equips), a dia d’avui el Nàstic només tindria guanyat el goal average amb un dels sis altres candidats a ocupar la 19a i la 20a plaça de la taula classificatòria. Les dues darreres posicions de la classificació, la 21a i la 22a, tenen ja inquilins. Tot i que encara no és matemàtic, Lorca i Sevilla Atlético, ambdós amb 23 punts, seran els dos últims classificats. Han de guanyar tot el que resta perquè aquesta situació tingués alguna possibilitat de canviar, però això tampoc els ho asseguraria, ja que l’antepenúltim classificat de la categoria de plata, el Córdoba, els avantatja en tretze punts (en queden 21 per disputar-se).Precisament, l’equip andalús és l’únic al qual el Nàstic li té guanyat l’average. La golejada assolida en la desena jornada al Nuevo Arcángel (1-5) va motivar que la derrota del Nàstic de fa un mes al Nou Estadi contra el Córdoba (0-2) el deixés com a guanyador en aquesta batalla particular.Els cinc equips restants, o bé li tenen guanyat aquest average al Nàstic, o queden pendents de diverses situacions que succeeixin fins a final de temporada. Reus, Alcorcón i Almería li han guanyat. O sigui, que si el Nàstic acabés empatat a punts individualment amb algun d’aquests tres conjunts, quedaria per sota d’ells.Els tres equips han aconseguit un resultat particular amb el Nàstic que els beneficia en el cas extrem d’empat i, per exemple, en el cas del conjunt reusenc, la victòria al Nou Estadi (1-2) va desequilibrar la balança després de l’empat (1-1) entre ambdós conjunts a Reus en la segona jornada de Lliga.Un altre dels equips que quedaria per damunt del Nàstic en cas d’empat a punts és l’Alcorcón. A Tarragona, els madrilenys van aconseguir una gran renda (0-3) que van aconseguir arrodonir amb un triomf per la mínima a l’Estadi de Santo Domingo fa tot just quatre jornades (1-0).Finalment, l’Almería, que suma 39 punts, tres menys que el Nàstic a l’actualitat, també el superaria a la taula en cas d’empat en finalitzar la temporada. Els andalusos van arrencar la campanya amb una victòria al Nou Estadi (0-1) que va servir de preludi pel calvari que viuria el Nàstic a casa fins fa dues setmanes, quan va encadenar dues victòries consecutives. A l’Estadi de los Juegos Mediterráneos, empat a una diana, que deixava el Nàstic per darrere del seu rival en un hipotètic empat al final de la campanya.Hi ha dos equips que lluiten per la permanència amb els quals la situació no està definida. Es tracta de la Cultural y Deportiva Leonesa i del Barcelona B, divuitè i dinovè, amb 39 i 37 punts, respectivament. Els dos, per al Nàstic, són casos completament diferents.El dels lleonesos és ben senzill: encara resta jugar el partit de tornada. Aquest equip, que va ascendir aquest mateix estiu a Segona Divisió A i que va completar una gran primera volta, ja va derrotar al Nàstic en el duel d’anada. Va ser un 2-0 en contra dels tarragonins en un dels pitjors partits de la temporada pels interessos dels catalans. Per a poder assegurar-se sortir vencedor en el goal average, el Nàstic hauria de guanyar a la Cultural per un mínim de tres gols de diferència. L’antepenúltima jornada del campionat de Lliga preveu un Nàstic-CyD Leonesa apassionant, en el qual els tarragonins haurien d’aconseguir l’esmentada renda si no volen que els succeeixi el mateix que els passa amb el Barça B.El filial blaugrana va empatar a zero gols al Nou Estadi i també va igualar, a una diana, al Miniestadi, davant del Nàstic. Amb aquest doble empat, s’ha de mirar el goal average general. O sigui, la diferència entre gols anotats i gols encaixats. De moment, -7 el Nàstic i -6 el Barça. Guanyen els blaugrana. En el cas que aquesta estadística també quedés empatada en finalitzar la campanya, i que Nàstic i Barça B empatessin a punts, quedaria per damunt de l’altre aquell conjunt que hagués anotat més gols durant el campionat regular.