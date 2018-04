Máyor liderarà el repte de guanyar lluny de Reus tres mesos després

Serà la principal referència en atac per buscar una victòria visitant que no arriba des del gener

Actualitzada 16/04/2018 a les 20:58

La pitjor ratxa

Tres mesos invicte a casa

Máyor, el referent a Albacete

El CF Reus afronta el tram final de la temporada amb dos reptes al capdavant. Els roig-i-negres persegueixen una salvació que es situa l’horitzó després de cada partit a l’Estadi Municipal però que s’allunya en cada viatge. És aquí on la persecució dels dos objectius es creua. Aconseguir puntuar fora de casa aproximaria la salvació; guanyar permetria acaronar-la amb la punta dels dits.L’equip que dirigeix Aritz López Garai tindrà una nova oportunitat de tornar cap a Reus amb els punts (sempre preferiblement els tres) a la maleta. Dissabte, a partir de les 18:00 hores, visiten el camp de l’Albacete. Precisament aquest cap de setmana es complirà un aniversari inquietant. El CF Reus fa tres mesos que no guanya un partit com a visitant.El 21 de gener el conjunt roig-i-negre s’imposava en el derbi al Nou Estadi. El matx, que va suposar un punt d’inflexió i un canvi de dinàmica per al CF Reus, també va acabar amb una sequera de quatre partits com a visitant sense endur-se els tres punts. Llavors, entre el 13 de novembre i el 20 de desembre, els reusencs només havien sumat un empat i tres derrotes en els seus viatges.La dinàmica actual suposa el pitjor registre dels roig-i-negres a la categoria. Els de Garai sumen sis partits sense guanyar a domicili. Després de guanyar el Nàstic al Nou Estadi, el CF Reus només ha estat capaç de tornar amb punts de la seva visita al Sadar de l’Osasuna. Els viatges a Sòria, Lleó, Vallecas, Valladolid i Gijón s’han saldat amb derrotes.La bona imatge dels reusencs a l’Estadi Municipal contrasta amb els resultats aconseguits a fora. Com a visitant, el CF Reus ha patit contra conjunts dels considerats rivals directes, com la Cultural Leonesa, mentre que ha merescut molt més però ha pagat cara la falta de mossegada enfront conjunts de gran potencial com el Rayo o l’Sporting.Els números a casa són del tot envejables. Garai ha sabut mantenir l’ordre defensiu que va caracteritzar els roig-i-negres el curs passat. Tot i un inici de temporada dubitatiu, el CF Reus ha tornat a penjar el cartell d’infranquejable als murs de l’Estadi Municipal.Si són destacables els sis partits sense guanyar lluny de casa, també ho són els sis enfrontaments sense perdre que acumula davant la seva afició. El darrer duel com a local que es va quedar sense puntuar data del 13 de gener. El CF Reus ha sumat 14 dels últims 18 punts possibles com a local; quatre victòries i dos empats que li permeten situar-se com el tercer millor amfitrió de la Segona Divisió. En quatre victòries i dos empats, els de Garai han registrat set gols a favor i cap en contra. Sis jornades consecutives deixant la porteria de l’Estadi a zero.El CF Reus buscarà trencar amb la sequera fora de casa amb Máyor com a home en punta. La sanció de Lekic, que va veure la cinquena groga contra el Cádiz, deixa el d’Aspe com a referent en punta. Una vegada més, Edgar Hernández haurà d’esperar la seva oportunitat des de la banqueta.Máyor també viurà una doble batalla a terres manxegues. El davanter només ha anotat una diana aquest curs, en la quarta jornada contra el Numancia a l’Estadi Municipal. A més, Máyor es va perdre diversos partits per lesió quan vivia un bon moment de forma i la seva entesa amb Lekic començava a donar els seus fruits en un 4-4-2 ja descartat.Tot i el pobre registre del davanter, Máyor manté intocables les ganes i la lluita que mostra en tots els enfrontaments. Un gol suposaria una injecció de moral.