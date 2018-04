La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Reus aborda l'estat de la concessió de l'Estadi

La reunió l’havia demanada el grup del Partit Popular, qui requeria explicacions a Carles Pellicer i al regidor d’Esports

Aquest dilluns es va reunir la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus per tal d’abordar la situació de la concessió de l’Estadi Municipal després que el CF Reus decidís no concórrer al concurs públic. La reunió l’havia demanada el grup del Partit Popular, qui requeria explicacions al batlle, Carles Pellicer, i al regidor d’Esports, Jordi Cervera.La trobada dels portaveus al consistori va servir per posar sobre la taula l’estat actual de les negociacions. El govern va aportar dades per intentar entendre els motius que han portat el CF Reus a plantejar-se l’opció de construir un nou camp descartant la concessió ofertada per l’Ajuntament. Així doncs, la reunió va tenir un caire clarament informatiu i va posar de manifest que les demandes del club roig-i-negre comportarien uns canvis molt substancials respecte el contracte licitat.La Junta de Portaveus no va debatre quina és la solució a aquesta situació, si bé els grups van defensar les seves idees que passen per vendre l’equipament o per trobar una manera d’oferir-lo al CF Reus sense que l’Estadi perdi la titularitat municipal. El curs natural passaria per decretar el concurs desert i iniciar un procés negociat.