El Nàstic decideix recórrer les cartolines d'Arzo i de Javi Jiménez

Ha pres la decisió aquest matí

Actualitzada 17/04/2018 a les 13:04

El Nàstic ha anunciat aquest migdia que, finalment, recorrerà les targetes grogues de César Arzo i de Javi Jiménez.Pel que fa al central, concretament, es tracta de la segona de les cartolines, la que li va suposar l’expulsió quan només faltaven dos minuts perquè finalitzés l’Oviedo-Nàstic.Segons apunten des del club grana, cap de les dues accions hauria de ser mereixedora de cartolina, i així ho traslladen al Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol.Després de revisar el vídeo del partit, el Nàstic ha conclòs que César Arzo toca la pilota en l’acció que li va suposar la segona cartolina groga. Sí que és cert que, posteriorment, el futbolista acaba impactant amb el futbolista contrari, però en l’acció inicial toca la pilota de forma neta.Pel que fa a Javi Jiménez, el lateral esquerre va ser amonestat en el minut 55 de partit també per una entrada, acció en la qual el Nàstic també interpreta que no va tocar al rival i que no era mereixedora de targeta.