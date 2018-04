El Gimnàstic es planteja recórrer les targetes d'Arzo i Javi Jiménez

El club grana creu que la segona groga del central i la cartolina del lateral no són justes i, per tant, vol intentar que quedin en res

Actualitzada 16/04/2018 a les 20:07

El Gimnàstic de Tarragona no està d’acord amb l’arbitratge que va viure aquest diumenge al Carlos Tartiere. De fet, des del club grana no entenen l’actuació d’un Eduardo Prieto Iglesias que va mostrar fins a vuit cartolines al conjunt tarragoní. Algunes, van estar justificades però, d’altres, van estar de més.Si es té en compte l’acta del partit, fins a tres jugadors es perdran el Nàstic-Numancia del pròxim dissabte (quatre de la tarda). Javi Jiménez i Daisuke Suzuki van veure la cinquena cartolina groga en el que va de temporada i César Arzo va ser expulsat a les acaballes del partit, amb què cap dels tres podrà participar en la batalla contra els sorians.El Nàstic, però, vol lluitar perquè dos d’aquests futbolistes puguin estar disponibles pel duel de dissabte. Des del club tarragoní creuen que l’expulsió d’Arzo no hauria d’haver-se produït, en entendre que la segona cartolina groga que va veure el valencià va ser per una entrada en la qual va tocar pilota. A dos minuts de la finalització de l’enfrontament, el central del Nàstic va ser expulsat del camp per una acció que simplement sembla falta, però que no hauria haver d’anat més enllà.Tant aquesta groga com la que va veure Javi Jiménez en el 55’, on es pot apreciar com no comet falta sobre un rival, són les que no estan d’acord amb el criteri del club tarragoní. Són les dues cartolines que, en principi, recorrerà el club grana, el qual té fins dimecres per a prendre una decisió al respecte. Per tant, serà avui quan l’entitat que presideix Josep Maria Andreu prengui la determinació.Pel que fa a la cartolina de Suzuki, no hi ha discussió. Va ser la primera que es va poder veure durant l’enfrontament, i va ser per una entrada que va tallar un contraatac rival. Per tant, no es pot comptar amb la participació del japonès de cara al duel de dissabte. Si Arzo no té el perdó de la Real Federación Española de Fútbol, la tornada de Xavi Molina després de complir sanció hauria d’estar acompanyada del retorn de Julio Pleguezuelo. El central cedit per l’Arsenal s’està recuperant d’unes molèsties i haurà de forçar per poder arribar en condicions al pròxim partit.De cara al proper partit, a banda de Molina, tornarà, després de lesió, Julio Pleguezuelo i també ho farà Dumitru Cardoso, en deixar enrere un procés víric. Ike Uche, amb una lesió muscular, potser trigarà alguna setmana més en tornar a estar convocat per Nano, però tot dependrà de la seva evolució.