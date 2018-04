Competició li treu la groga a Arzo però manté la de Javi Jiménez

El Nàstic, content perquè el central pugui jugar contra el Numancia dissabte

Actualitzada 17/04/2018 a les 18:16

El Nàstic va anunciar ahir al migdia que, finalment, havia decidit recórrer les targetes grogues de César Arzo i de Javi Jiménez i, durant la tarda, el Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol va estimar les al·legacions del central, amb què el futbolista podrà actuar contra el Numancia aquest dissabte.Javi Jiménez no ha tingut la mateixa sort, ja que no li han retirat la cartolina, i no podrà jugar contra els sorians. La d’Arzo va ser la segona de les cartolines que va veure a Oviedo aquest dissabte, la que li va suposar l’expulsió quan només faltaven dos minuts perquè finalitzés l’enfrontament.Després de revisar el vídeo del partit, el Nàstic creia que tenia motius suficients com per a guanyar aquesta batalla, i així ha estat. Amb el retorn de Xavi Molina després de complir sanció i la més que probable tornada de Julio Pleguezuelo, en sortir de la lesió, la línia defensiva del Nàstic tindrà prou arguments per competir al màxim contra el Numancia.