Mallorca vibra amb LaLiga Genuine

Els equips del Nàstic de Tarragpma i el CF Reus van participar en la tercera trobada d’aquesta competició

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:51

El Nàstic suma un empat

Sense derrotes per al Reus

El maig, a Vigo

La Ciutat Esportiva Antoni Asensio del RCD Mallorca va viure un cap de setmana del tot especial. Per una vegada, la pilota i la competició van ser els ingredients amb menys protagonisme d’una cita esportiva. LaLiga Genuine va traslladar-se fins a l’illa per disputar la tercera fase d’aquest campionat inclusiu en el qual hi participen equips de conjunts del futbol estatal integrats per jugadors que pateixen alguna discapacitat. Durant tres dies, la igualtat d’oportunitats en el món de l’esport són els autèntics protagonistes.Els equips Genuine del Nàstic i el CF Reus no van faltar a la cita després de les dues anteriors, que s’havien disputat a la Vilareal i al complex esportiu de Salou. La tercera fase es va iniciar dissabte al matí amb una presentació dels 18 equips integrants de la competició. La posada en escena va comptar amb la presència de Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional (LFP); Maheta Molango, conseller delegat del RDC Mallorca; i Miguel Bestard, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.Després de la presentació es van iniciar els partits entre els diferents conjunts, que es van repartir en cinc grups. El Nàstic va quedar emparelat amb l’Osasuna, el Rayo Vallecano i el Girona; mentre que el CF Reus va jugar contra el Huesca, el Deportivo de la Coruña i l’Athletic Club Fundazioa.L’equip Genuine grana va obrir la competició enfrontant-se a l’Osasuna el dissabte al matí. Navarresos i catalans van signar un empat després de tancar el matx amb 1-1. En el segon enfrontament, que es va disputar la tarda de dissabte, el Nàstic va caure derrotat, de manera contundent, contra el Rayo Vallecano per un total de 0-4.El conjunt grana, dirigit per Rafel Magrinyà, va tancar la seva participació a la tercera fase de LaLiga Genuine amb la segona derrota del cap de setmana. Diumenge al matí, el Nàstic va signar un 4-2 en contra davant el Girona.Durant tot el cap de setmana l’expedició grana va estar encapçalada pel president, Josep Maria Andreu; el director general, Lluís Fàbregas i el responsable de màrqueting, José Maria Andreu Solé.Amb aquests resultats aconseguits, el Nàstic Genuine es situa a la tretzena plaça, amb tres victòries un empat i cinc derrotes en el global de les tres fases disputades fins ara. Els grana sumen vuit punts i un total de 254 punts de Fair Play.El conjunt Genuine del CF Reus va tancar la seva participació a la tercera fase de Mallorca sense encaixar cap derrota. Els de David Sangrà es van estrenar, dissabte al matí, amb un empat a zero contra el Huesca. El mateix dissabte, però a la tarda, va arribar la primera victòria. Així, el CF Reus es va imposar a l’Athletic Club de Bilbao Fundazioa per 2-1.El conjunt Genuine roig-i-negre va cloure la seva participació, ahir al matí, enfrontant-se al Deportivo de la Coruña. Els reusencs es van imposar als gallecs per 0-1.Anas Zine, el màxim golejador del CF Reus Genuine, va tornar a ser el protagonista del seu equip. El futbolista roig-i-negre va signar un dels millors gols del torneig en un llançament de falta inapel·lable que va entrar per l’escaire.Amb aquests resultats, tenint en compte el global de les tres fases, el CF Reus Genuine es situa en l’onzena posició amb tres victòries, un empat i cinc derrotes. Els roig-i-negres sumen 18 punts i 251 punts de Fair Play.La il·lusió i la màgia de LaLiga Genuine es van acomiadar de Mallorca en el que va suposar, per primera vegada, la disputa d’una fase fora del territori peninsular.Aquesta competició tan especial tornarà amb la quarta i definitiva fase. Així, els 18 equips Genuine tenen temps per preparar una nova cita que els servirà per retrobar-se amb els amics que han fet amb el futbol com a excusa. Vigo serà la darrera seu del torneig, que l’acollirà entre els dies 25 i 27 del mes de maig.