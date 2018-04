Lekic instaura el gol a l'Estadi

El davanter serbi, màxim golejador roig-i-negre, ha aconseguit les seves set dianes jugant com a local

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:31

Iguala el registre a Segona

No viatjarà a Albacete

Dejan Lekic manté un idil·li inqüestionable amb l’Estadi Municipal. Amb la diana aconseguida davant el Cádiz ja es destaca com a màxim golejador roig-i-negre d’aquesta temporada amb set pilotes enviades a la xarxa. No és estranya la reacció que va tenir el feu reusenc davant els andalusos. Des d’aquella aparició per reivindicar-se anotant el 3-0 davant el Lorca (el seu quart gol), els càntics en favor del punta serbi s’han convertit en el fil musical dels partits del CF Reus al seu camp.Curiosament, la comunió entre Lekic i l’Estadi es tradueix en una dada reveladora: Les set dianes que ha anotat el serbi aquest curs han arribat a Reus. Aquesta podria ser, per exemple, una explicació a la repetida pregunta de per què al CF Reus li costa guanyar fora de casa. Cultural, Albacete, Barça B, Lorca, Sevilla Atlético, Almería i Cádiz han marxat cap a les seves ciutats d’origen amb un gol de Lekic a la motxilla.El CF Reus no ha perdut mai quan Lekic ha marcat. Les set dianes han atorgat 17 punts, cinc victòries i dos empats. El davanter serbi ha donat mitja vida al conjunt roig-i-negre. Només el gol contra el Lorca, el definitiu 3-0, ha estat intranscendent.Es va estrenar contra la Cultural, obrint el marcador tot i que només va servir per sumar un punt (1-1). Contra l’Albacete va signar el definitiu 1-1, va declinar la balança davant el Barça B anotant el 2-1, va obrir la llauna davant el Sevilla Atlético (2-0) i ha donat els tres punts al CF Reus davant Almería i Cádiz, partits resolts amb una única diana de Dejan Lekic.Quan encara queden set jornades per disputar, Dejan Lekic ja ha igualat la taula de màxims golejadors del CF Reus en la seva més que curta història a Segona Divisió. En l’any del debut a la categoria de plata, Fran Carbia i Máyor van signar els mateixos set gols que Lekic acumula aquest curs. Aquesta temporada els roig-i-negres sumen 26 gols a favor en 35 jornades, mentre que a la mateixa data de la campanya 2016/2017 en sumava 24 (es va acabar amb 31).Amb tot, Lekic queda molt lluny dels 18 gols de Sergio León (12/13) o els 12 de Chumbi (11/12), Álex López (13-14) o Edgar Hernández (15-16) aconseguits en una mateixa temporada.Dejan Lekic haurà d’esperar per estrenar-se com a golejador lluny de l’Estadi Municipal. Davant el Cádiz va veure la cinquena groga del curs i haurà de complir amb un partit de sanció, fet pel qual no podrà enfrontar-se a l’Albacete (dissabte, 18:00h.).L’àrbitre, poc encertat durant tot el duel, el va castigar en una acció rigorosa al minut 72’, quan Lekic disputava una pilota al mig del camp. El col·legiat, a l’acta del partit, va fer constar que el davanter serbi va «colpejar amb el braç de forma temerària un adversari».Tampoc podrà viatjar a Albacete el capità Jesús Olmo, qui va veure la que és la desena targeta aquesta temporada aquest dissabte. També va veure groga Gus Ledes, que li suposa la novena i, per tant, enfrontar-se al conjunt manxec sabent que es troba a una de la suspensió, igual que Víor Silva que en suma quatre.