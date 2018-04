Torna Tete després de la sanció

Suzuki entra pel també sancionat Xavi Molina

Actualitzada 15/04/2018 a les 19:17

Dongou i Djetei queden fora

Nano ha tornat a demostrar que no vol fer canvis. Quan una cosa li funciona, no la canvia. Per tant, avui, a Oviedo, només ha realitzat dos canvis respecte l'onze que va derrotar el passat diumenge al Valladolid.Un d'ells, el de Suzuki per Molina, obligat, ja que el capità està sancionat per acumulació d'amonestacions. Com que Pleguezuelo està lesionat, el japonès li agafa el relleu. Un altre és la tornada de Tete Morente a l'extrem esquerre. L'andalús estava sancionat contra el Pucela, i ara torna a l'onze, en substitució d'un Muñiz que és a la banqueta.Per tant, amb Dimitrievski a la porteria, la defensa la formen, de dreta a esquerra, Otar Kakabadze, Daisuke Suzuki, César Arzo i Javi Jiménez. Tejera i Fali segueixen en el doble pivot i, per davant, novament línia de tres: Jean Luc, Maikel Mesa i Tete.A dalt, Álvaro Vázquez torna a ser l'escollit i Manu Barreiro esperarà la seva oportunitat des del banc.Nano havia desplaçat a vint jugadors per a la cita i, per tant, dos s'havien de quedar fora de la mateixa.Un és l'habitual descartat Jean Marie Dongou i, l'altre, Mohammed Djetei.