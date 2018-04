Superar el mur del Tartiere per no entrar en sorres movedisses

El Nàstic vista aquesta tarda a l'Oviedo (20 hores) amb la intenció de guanyar perquè el descens no torni planejar per Tarragona

Actualitzada 15/04/2018 a les 11:09

Tanca la jornada

La victòria d'aquest dissabte de la Cultural y Deportiva Leonesa (3-2) contra el Tenerife ha tornat a fer explotar la zona baixa de la classificació de Segona Divisió A.Ningú va dir que seria senzill romandre a la categoria de plata, però ara que el Nàstic ja ha après a guanyar a casa, ha de liquidar la feina. Per poder assolir l'objectiu, els de Nano Rivas intentaran sumar tres punts al sempre complicat Carlos Tartieres (20 hores).El rival és dur, dels més durs de la categoria, però el Nàstic ha demostrat sobradament que pot guanyar a qualsevol pista que se li posi per davant. L'Oviedo dels Mossa i Rocha no ho posarà tan senzill, ja que el seu objectiu, la promoció, és a dos punts de distància. Per aquest mateix motiu, el duel es presenta vibrant.Serà el partit amb el qual es donarà per finalitzada la 35a jornada de la categoria de plata, després de la qual, si el Nàstic guanya, sumarà 45 punts que l'acostaran molt al primer objectiu fixat.En el capítol de baixes, estan lesionats Julio Pleguezuelo i Uche, i tampoc ha viatjat Dumitru Cardoso, per una gastroenteritis. Xavi Molina, sancionat, s'ha quedat a casa i, per decisió tècnica, Javier Matilla, que ja comença a preocupar per la seva situació, és el futbolista descartat.Nano s'ha emportat vint futbolistes a Oviedo i, per tant, n'haurà de descartar a dos, ja que les convocatòries a Segona són de divuit futbolistes.A la porteria, Dimitrievski no té discussió i, en defensa, Kakabadze (dreta) i Javi Jiménez (esquerra) apunten a la titularitat. A Arzo l'acompanyarà en defensa Suzuki.Fali i Tejera són indiscutibles en el centre del camp, tot i que Javi Márquez també tindrà minuts, en recuperar-se de les seves molèsties. Una banda serà per a Jean Luc i, l'altra, o bé per a Tete o per a Muñiz. Maikel Mesa enllaçarà i Álvaro continuarà en punta. Barreiro espera la seva oportunitat de tornar a l'onze i també seria una opció més que vàlida.