Saúl castiga a un Nàstic voluntariós (1-0)

Una diana en el 36’ després d’una errada clamorosa dels tarragonins per banda dreta condemna als de Nano a quedar a cinc punts del descens

Actualitzada 15/04/2018 a les 22:06

Entra Muñiz

A per totes

Arzo, expulsat

No va poder obrar la gesta el Nàstic, i va caure derrotat per la mínima al Carlos Tartiere (1-0) davant d’un Oviedo que va marcar en el 36’ per mitjà de Saúl Berjón, que va aprofitar una errada per banda dreta dels tarragonins. Aquesta derrota, i els resultats del cap de setmana, acosten al Nàstic a cinc punts de la zona de descens.No va realitzar cap canvi sorpresa Nano Rivas. De fet, es va limitar a cobrir la vacant del sancionat Xavi Molina i a fer retornar a Tete Morente, precisament, després d’estar castigat per sanció, concretament per acumulació d’amonestacions. Amb Suzuki en el centre de la defensa, l’andalús a l’extrem esquerre i els nou futbolistes més que van guanyar al Valladolid, el Nàstic es va plantar a un Carlos Tartiere que feia, com sempre, molt de goig. No estava, ni de bon tros, ple, però aquest camp a mitja entrada ja fa por.Gran inici de partit el que van oferir els dos equips. Començament de duel vibrant, d’aquells que agraden als espectadors, als d’uns i als dels altres. Quan els dos conjunts es van decidir a baixar una mica la pilota al terra, va aparèixer Tete Morente per, des de banda esquerra, aprofitar una badada defensiva de Cotugno, trepitjar línia de fons i posar-la cap a Maikel Mesa. El tret del canari, però va topar en un defensor.Replicava un minut després el conjunt d’Anquela amb un bon contraatac que obligava a Daisuke Suzuki, als nou minuts de joc, a fer una falta per darrere que significava la primera cartolina groga del partit, una targeta especial per a ell, ja que significa la cinquena i vol dir que no podrà jugar dissabte vinent al Nou Estadi contra el Numancia (quatre de la tarda). La falta la va botar Saúl Berjón, per sota de la tanca, i la va atrapar Dimitrievski. Els locals van animar-se de cop, però les ocasions continuaven sent per als dos. Mentre al quart d’hora de joc Arzo es llençava, net, a la gespa per escombrar una arribada de Toché, instants després a l’altra àrea Mesa rematava, amb la punta de la bota una centrada molt llarga de falta de Sergio Tejera.A més, a poc a poc, el partit es va anar escalfant. Molta intensitat i alguna cartolina groga, com la de Mariga, per entrades dures en zones de poc perill. Es notava que els dos equips volien el triomf. Cadascun d’ells, per acostar-se al seu respectiu objectiu, però la meta d’ambdós era molt clara.Semblava que el Nàstic havia calmat una mica el joc i els ànims, però aquest Oviedo té molta pólvora. I, si a més, aquesta capacitat de marcar es troba al davant amb errades de pati de col·legi, passa el que li va succeir al Nàstic als 36 minuts de joc. Badada monumental de la banda dreta del Nàstic, començant per Jean Luc i acabant per Kakabadze. Rep la pilota d’esquenes a la porteria Toché i arriba, incomprensiblement sol, Saúl Berjón, i la creua al pal esquerre de Dimitrievski. Gerro d’aigua freda en un Tartiere en el qual la pluja no era l’únic que mullava. També ho començaven a fer les idees d’un Nàstic que es basaven en una situació que sempre li ha funcionat a Nano: pilota a Álvaro. Ara, s’havia de buscar alguna cosa diferent.Amb un Jean Luc pràcticament desaparegut en atac i un Tete Morente que només apareixia en certs moments, calia que Maikel Mesa tornés a entrar en joc i que participés en una d’aquelles accions que sempre acaben en gol, o molt a prop de la diana. Moltes coses havia de pensar Nano en el quart d’hora que durava el descans.Va sortir amb els mateixos jugadors Nano a la segona meitat. El que no podrà alinear la pròxima setmana, a banda de Suzuki, serà Javi Jiménez, que també va veure una clara cartolina groga en intentar aturar un perillós contraatac als 55 minuts de joc.Començava a controlar el partit el Nàstic. Poc a poc, se li anava fent llarg el duel a l’Oviedo a causa de l’esforç realitzat, i el tècnic del Nàstic va creure convenient canviar alguna cosa. Mirant a la banqueta, Nano va apostar per Juan Muñiz, que va asseure a un Jean Luc desaparegut durant gran part del duel.Aquest control dels tarragonins es començava a traduir en arribades, encara que sense un perill massa evident. Muñiz, des de la dreta, va convertir les bandes del Nàstic en tot menys en extrems. Tant ell com Tete intentaven sempre entrar cap a dins, ja que el seu perfil estava canviat. Maikel Mesa va deixar d’aparèixer i el més actiu del Nàstic era Fali, que no permetia que el perill fes acte de presència pel centre del camp.El partit reclamava a Manu Barreiro. Un 4-4-2 amb ell i Álvaro que obligués als centrals de l’Oviedo a treballar més i a no deixar-los pensar amb tanta claredat. I així ho va fer Nano, però va ser en el minut 76, quan quedava escassament un quart d’hora per a la finalització del duel.Muñiz, en el 80’, va tenir a prop l’empat amb una falta lateral que rebotava en un defensor i que gairebé marca, de forma acrobàtica, Fali.El duel es trobava en moment d’ebullició. Les targetes apareixien una darrere de l’altra, el públic embogia perquè no estava d’acord gairebé amb cap de les decisions arbitrals, i, al seu torn, l’Oviedo anava esgarrapant segons que li eren molt favorables tenint en compte el que assenyalava el marcador.A punt va estar de sentenciar el duel Fabbrini amb un tret, des de mitja distància, però va volar Dimitrievski per continuar deixant el marcador en victòria per la mínima pels locals. Entrava Javi Márquez pels tarragonins per Fali, i continuava la bogeria. En aquesta ocasió, era Álvaro Vázquez el que engaltava, completament sol, una esfèrica dins de l’àrea i l’enviava als núvols.Però se li va acabar de complicar la cosa al Nàstic amb una expulsió injusta. Arzo va veure la segona cartolina groga per una entrada en la qual, clarament, va tocar la pilota. Va entrar de forma neta el central del Nàstic, però el col·legiat, en un partit força dolent per la seva banda, ja que algunes de les targetes que va mostrar, no van ser del tot encertades, va decidir fer-lo fora. Els cinc minuts que va descomptar tampoc van servir per a res.FITXA TÈCNICAOviedo. Alfonso Herrero, Cotugno, Carlos Hernández, Forlín, Christian Fernández, Folch, Mariga, Aarón (Johannesson, 77’), Fabbrini (Mossa, 86’), Saúl Berjón (David Rocha, 90’) i Toché.Gimnàstic. Dimitrievski, Kakabadzd, Daisuke Suzuki, César Arzo, Javi Jiménez, Fali (Javi Márquez, 86’), Sergio Tejera, Jean Luc (Juan Muñiz, 63’), Maikel Mesa (Manu Barreiro, 76’), Tete Morente i Álvaro Vázquez.Gols. 1-0, Saúl Berjón (36’).Àrbitre. Eduardo Prieto Iglesias (navarrès). Va mostrar la targeta groga als locals Mariga, Carlos Hernández, Saúl Berjón i Christian Fernández; i als visitants Daisuke Suzuki, Javi Jiménez, Tete Morente, César Arzo (2, 89’), Maikel Mesa, Juan Muñiz i Alvaro Vázquez.Incidències. El Carlos Tartiere va acollir 15.681 espectadors.