Nano Rivas: «L'empat hauria estat el resultat més just»

El tècnic del Nàstic anuncia que el club recorrerà la segona groga d’Arzo

Actualitzada 15/04/2018 a les 22:25

Nano Rivas, entrenador del Nàstic, va valorar després del partit que «almenys, l’empat hauria estat el més just en un partit on no han passat gaire coses. Un error de sortida per la nostra part ens ha acabat condemnant. Qualsevol detall, per a una banda o per a una altra, podia decidir el partit. A banda, els ha faltat una mica de fluïdesa, i no hem acabat estar tan fins com volíem. Tot i això, crec que hem merescut l’empat».Segons va manifestar el tècnic del conjunt grana, estava parlat que no se li podia deixar ni un espai a un Oviedo que té jugadors molt determinants. «Érem conscients que no podíem concedir res en aquest tipus de situacions, i ens ha penalitzat molt. Ells no ens estaven generant perill, i ens ha agafat una mica desajustats. A més, Saúl és un jugador molt desequilibrant», va explicar l’entrenador, el qual es va mostrar molest per l’arbitratge, ja que creu que el va condicionar.Sobre les cartolines i, en especial, la segona d’Arzo, va dir que «m’ha semblat una mica excessiu acabar amb vuit targetes. Crec que César acaba tocant pilota, veurem si podem recórrer la targeta de César». Finalment, sobre les opcions de permanència del Nàstic va sentenciar que «serà dur i difícil. Tenim ara un partit a casa que hem de treure endavant sí o sí»