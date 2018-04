Vítor torna per dirigir el Reus

El portuguès tornarà a jugar amb els del Baix Camp després de complir el partit de suspensió

Actualitzada 14/04/2018 a les 11:52

El CF Reus Deportiu obre la jornada de dissabte de Segona Divisió contra el Càdiz (16 hores) en un partit on els andalusos buscaran la victòria per seguir lluitant per l’ascens directe i els del Baix Camp per seguir lluny del descens. Els roig-i-negres han vist com la zona vermella s’ha anat apropant després de les derrotes contra Sporting i Valladolid però els del Baix Camp s’aferren a la bona dinàmica que tenen com a local. No perden des del 13 de gener.El Reus està cinc punts per sobre del descens i si no aconsegueix un resultat positiu podria quedar-se a dos. Per a buscar els tres punts Garai recupera a Vítor Silva que, plenament recuperat de la seva lesió, podrà tornar a estar disponible després de complir el partit de sanció per l’expulsió en el matx contra el Valladolid. Juntament amb el portuguès, el tècnic roig-i-negre també recupera a Borja Fernández, recuperat de la seva lesió. Amb qui seguirà sense poder comptar és amb Querol, Migue i Vaz, tots tres lesionats.Per la seva banda, el Càdiz arriba a Reus amb la intenció de seguir lluitant per l’ascens directe a Primera Divisió. En les darreres tres jornades ha empatat contra el Huesca, el Rayo i l’Almería. Per aquest partit els andalusos no podran comptar amb Abdullah, Perea i David Barral, tots tres lesionats, i els seus llocs els podrien ocupar Fausto Tienza, Eugeni i Carrillo, respectivament. Álvaro Cervera recupera a Salvi, lesionat en les darreres jornades, un jugador que aportarà velocitat i verticalitat per banda.