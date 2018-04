Tete i Javi Márquez tornen a una convocatòria

Matilla i Dumitru es queden a Tarragona per decisió tècnica

Actualitzada 14/04/2018 a les 11:22

Nano Rivas ha escollit 20 jugadors pel matx contra l’Oviedo de demà a les vuit del vespre. El tècnic grana no ha pogut comptar amb els lesionats Uche i Pleguezuelo, ni amb el sancionat Xavi Molina que ha de complir un partit de sanció per acumulació de targetes grogues. A aquestes baixes se li sumen les de Matilla i Dumitru per decisió tècnica. La baixa del migcampista no sorprèn, ja que no està comptant amb minuts des de l’arribada de Nano a la banqueta. El cas de Dumitru podria ser que arrosegués alguna molèstia.Nano Rivas recupera a Tete, després que es perdés el darrer partit per acumulació de targetes. El tècnic també torna a convocar a Dongou, absent en les darreres jornades, i a Djetei i Márquez ja recuperats de les molèsties. Així doncs, la llista la completen Dimitrievski i Bernabé com a porters; Kakabadze, Javi Jiménez, Suzuki, Arzo, Abraham i Djetei, en defensa; Fali, Gaztañaga, Muñiz, Maikel Mesa, Márquez, Tejera, pel mig del camp; Jean Luc, Omar i Tete, per bandes; i Barreiro, Álvaro Vázquez i Dongou, com a davanters. D’aquests 20 jugadors, dos es quedaran a les grades del Carlos Tartiere.