Passa de gegant (1-0)

El Reus domina el partit i s’imposa al Càdiz per la mínima

Actualitzada 14/04/2018 a les 18:34

Fitxa tècnica

Els del Baix Camp volien deixar enrere la mala ratxa dels dos últims partits jugats lluny de la ciutat on els roig-i-negres van perdre i tornar al camí de la victòria allargant així la dinàmica positiva com a local. El Reus no perd al Municipal des del 13 de gener. Els roig-i-negres han aconseguit una important victòria contra el quart classificat de la lliga, el Càdiz. El Reus ha sortit molt endollat al partit i ha tingut el control en tot moment. Amb la pilota als peus els locals han aconseguit neutralitzar per complet a un Càdiz que no aconseguia sortir a l’atac.Semblava que Garai tornaria a apostar per Vítor Silva, que tornava a estar disponible després del partit de sanció, però el tècnic ha decidit donar entrada a Carbonell i li ha sortit a la perfecció. Una altra de les sorpreses ha estat l’absència de Carbia. El club ha informat pocs minuts abans de l’inici del partit que l’extrem arrossega unes molèsties als isquitotibials. El seu lloc l’ha ocupat un elèctric David Haro.Els minuts passaven i el Reus no aconseguia disposar de bones ocasions però estaven tranquils, ja que el Càdiz gairebé no passava del seu camp. Passada la mitja hora de partit han arribat les primeres ocasions clares de gol. Olmo ha tingut la primera. Una centrada des de la banda dreta, l’ha rebut el central dins l’àrea, s’ha desfet del seu defensor amb una finta i ha disparat a porteria però el xut ha marxat molt desviat. Poc després ha arribat el torn de Lekic. El davanter serbi també ha aprofitat una centrada. En aquest cas, Juan Domínguez ha posat la pilota al segon pal per l’entrada de Lekic que ha rematat de primeres i ha aconseguit batre a Cifuentes però el gol no ha pujat al marcador. L’àrbitre ha assenyalat fora de joc i el linier ho ha encertat, el davanter estava lleugerament avançat als defensors.La segona meitat ha començat igual que la primera, amb un Reus que ha estat amo i senyor del partit i l’únic que li faltava era anotar un gol. I el gol ha arribat als cinc minuts de la segona meitat. Una gran jugada entre Haro i Yoda ha acabat amb un xut de Carbonell que Cifuentes, amb una bona estirada, ha desviat i el rebot l’ha agafat Lekic que no ha perdonat i ha posat l’1 a 0 en el marcador. Amb aquest gol el Reus encara s’ha quedat més tranquil i ha controlat més els temps del partit. El Càdiz no aconseguia fer mal, Cervera ha donat entrada a diversos jugadors però l’únic que ha tingut un paper destacat ha estat Carrillo. El davanter del Càdiz ha estat en totes les jugades d’atac i per poc no empata el partit. Primer una centrada de Salvi des de la dreta, l’ha rematat el davanter a un pam de la porteria roig-i-negra però Badia ha estat molt atent i ha aconseguit blocar la pilota. Carrillo encara ha tingut una segona ocasió que ha estavellat al travesser. Ja en els últims minuts al Càdiz li han entrat les presses però no ha aconseguit res davant un sòlid Reus.Amb aquesta victòria els del Baix Camp respiren tranquils, sumen 44 punts i s’allunyen a vuit punts de la zona vermella de la classificació a l’espera de la resta de la jornada. La mala notícia del partit són les baixes d’Olmo i Lekic per al proper matx contra l’Albacete. Tots dos jugadors han vist la cartolina groga que els obligarà a complir un partit de sanció per acumulació de targetes.Badia, Menéndez, Atienza, Olmo, Miramón, Ledes, Domínguez, Carbonell (Tito 74’), Haro (Cámara 65’), Yoda i Lekic (Máyor 80’)Cifuentes, Oliván, Servando, Kecojevic, Rober, Álex, Garrido (Eugeni 71’), Salvi, Álvaro, Romera (Carrillo 62’) i Jona (Aitor 54’).. 1-0 Lekic (50’)Víctor Areces Franco (col·legi asturià) ha amonestat a Olmo (56’), Ledes (63’), Lekic (72’) i Yoda (94’) per part del Reus i a Rober (42’), Carrillo (66’) i Álex (77’) per part del Cádiz.L’Estadi Municipal de Reus ha acollit 2.966 espectadors.