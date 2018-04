Reus i Cádiz, vides paral·leles de dos equips ascendits el mateix any

Per un 70% de la plantilla suposa la reducció de dies de descans i treballar 30 dies més a l’any

Actualitzada 12/04/2018 a les 20:17

Consolidats en l’ascens

Balança igualada

Sense Barral ni Perea

Garai recupera a Vítor

L’estiu del 2016 Reus i Cadis van viure un esclat d’alegria. L’equip de la ciutat deixava la Segona Divisió B per fer el salt al futbol professional. La capital del Baix Camp s’estrenava en la categoria de plata del futbol espanyol, mentre que el conjunt groc tornava a Segona sis anys després. Els roig-i-negres van superar l’eliminatòria de campions de grup per segellar el bitllet de plata, mentre que el Cádiz va haver d’esperar a vèncer en les tres eliminatòries del playoff.Els mèrits aconseguits per ambdós conjunts a l’hora d’ascendir es van intercanviar en la seva primera temporada a la Segona Divisió. El CF Reus va signar una de les grates sorpreses. El club reusenc, debutant al futbol professional, va signar la permanència amb prou marge i, en diverses jornades, va flirtejar amb les posicions de playoff d’ascens a Primera. La temporada andalusa va ser de traca i mocador.En el curs 2016-2017 el Cádiz no va deixar que el cartell de nouvingut a la categoria de plata passés factura. Si a la capital del Baix Camp la temporada es va viure en un núvol, a la ciutat andalusa es va fregar la glòria. El club groc va acabar la temporada en una envejable cinquena posició, fet que li permetia disputar el playoff d’ascens a Primera Divisió. El Cádiz es va topar amb un Tenerife que, tot i l’empat a un global, va passar a la següent ronda.La segona temporada que CF Reus i Cádiz han compartit a Segona Divisió manté un guió similar a la primera. El CF Reus es troba lluitant per deixar enrere el descens mentre que el Cádiz no vol deixar escapar el tren del playoff d’ascens a Primera.Els andalusos han viscut tota la temporada a les places nobles, arribant a liderar la taula i mantenint intactes les aspiracions de pujar a Primera directament. De fet, els grocs arribaran a l’Estadi Municipal situats a la quarta plaça i a quatre punts dels dos primers classificats.Amb tot, el Cádiz es presenta demà (16:00h) a la capital del Baix Camp amb una dinàmica de cinc partits sense perdre. En aquests ha sumat 9 punts dels 15 possibles després d’encadenar dues victòries i tres empats, aquests últims de manera consecutiva en les tres jornades anteriors a la que enfrontarà reusencs i cadistes.En els tres enfrontaments que han protagonitzat CF Reus i Cádiz els punts s’han repartit de manera equitativa. Els roig-i-negres i els grocs han sumat una victòria cadascú i un empat.En la campanya anterior el club andalús no va ser capaç de superar els reusencs. En el matx de la primera volta, disputat a l’Estadi Municipal, els tres punts van ser per a l’equip que llavors entrenava Natxo González. Un golàs de Fran Carbia en una rematada de tisora va atorgar la victòria al CF Reus. En el partit de la segona volta, l’empat a zero inicial no es va trencar en els 90 minuts.Aquest curs el Cádiz va doblegar el CF Reus en el matx de la primera volta. El duel es va decidir per un sol gol, igual que aquell enfrontament a principis de la temporada 2016-2017 que va decantar Fran Carbia. En el cas de la campanya 2017-2018, va ser el cadista José Carrillo, aprofitant un servei de cantonada, qui va signar el definitu 1-0.Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, viatja a Reus amb les absències de David Barral i Alberto Perea, ambdós amb problemes físics. La de Barral, que arrossega un procés gripal, és una baixa molt sensible. El davanter, ex d’equips com l’Sporting de Gijón o el Llevant, ha anotat un total de cinc dianes aquest curs, convertint-se en el segon màxim realitzador dels andalusos.A Cadis, però, també tenen bones notícies, ja que recuperen a Salvi per al duel contra els roig-i-negres. El futbolista, que s’havia perdut els darrers enfrontaments, és un dels més utilitzats per Cervera, havent-se perdut, només, quatre jornades en tot el campionat. Salvi és, amb quatre gols, el tercer màxim realitzador dels grocs, contribuint als bons registres amb sis passades de gol que el converteixen en el màxim assistent del seu equip.L’equip que pugui presentar Aritz López Garai no mostrarà moltes variacions respecte el que va estar a punt d’esgarrapar un punt del Molinón. La principal novetat és el retorn de Vítor Silva, que estarà disponible per a l’entrenador roig-i-negre un cop superat el seu partit de sanció.Pel que fa al capítol de baixes, el CF Reus seguirà sense poder comptar amb el lesionat de llarga durada Ricardo Vaz ni David Querol, al qual li queden entre dues i tres setmanes de recuperació. El mateix període que haurà d’estar de baixa el lateral Joan Campins. Així i tot, Garai tindrà els dubtes de Borja Fernández i Miguel García. Tots dos han anat incorporant-se progressivament a la disciplina del grup, tot i que la seva presència a la convocatòria és poc probable.