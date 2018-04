Nano Rivas: «Ha estat una setmana una mica més tranquil·la»

El tècnic grana ha argumentat que, malgrat les dues últimes victòries, «no podem relaxar-nos»

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, Nano Rivas, s'ha mostrat aquest divendres esperançat amb aconseguir alguna cosa positiva del Carlos Tartiere d'Oviedo i ha manifestat que ha estat una setmana «més tranquil·la».Les dues victòries consecutives, contra Valladolid i Lugo al Nou Estadi, han deixat treballar el grup amb més tranquil·litat i preparar amb optimisme un partit, contra l'Oviedo, que pot decidir la permanència del conjunt català a LaLiga 1/2/3.«No podem relaxar-nos», ha argumentat Rivas, que no vol que el seu equip caigui en l'autocomplaença que han donat sis punts vitals per ser un dels equips cridats a mantenir la categoria.«Intentarem donar continuïtat a allò fet, intentarem ser protagonistes», ha explicat el tècnic, que vol tornar a portar el pes del partit, aquesta vegada com a equip visitant, davant un dels conjunts de la part alta de la classificació.La situació meteorològic i l'estat de la gespa del Carlos Tartiere (es pronostica pluja tot el cap de setmana) no preocupen un Nano Rivas que, no obstant això, pot modificar l'onze que traurà d'inici depenent de la situació en el moment de començar el partit.«L'Oviedo és l'equip amb més percentatge de gols a pilota parada», ha alertat el tècnic manxec, que s'ha desfet en elogis cap a un dels seus pupils, Juan Muñiz, del qual ha destacat que «és el jugador més important en jugades d'estratègia de la categoria».