Estela Andrade, del Gym Koryo de Reus, participarà al Mundial de Taekwondo de Xina

L'esportista representarà el país en categoria junior en modalitat Poomset Tècnica

Actualitzada 13/04/2018 a les 10:41

L’esportista Estela Andrade, del Gym Koryo de Reus, s’ha classificat matemàticament per participar en el proper Munidal de Taekwondo, que se celebrarà a Xina, en la modalitat de Poomset Tècnica. Andrade va aconseguir la medalla d’or a l’Open d’Espanya i, per tant, representarà el país en categoria junior.Per altra banda, el Gym Koryo també va aconseguir la medalla de plata en parella gràcies a Hugo Torres y Yailin Ruiz i un bronze per al mateix Hugo Torres en la categoria individual cadet.En la modalitat de combat, Jose Maria García va aconseguir una medalla d’or en pes Minimosca.