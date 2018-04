El Nàstic s'enfronta a un Oviedo al qual va ressuscitar a la primera volta

Els asturians van guanyar molta confiança en derrotar als tarragonins (1-2) i ara són candidats ferms a l’ascens a Primera

Les coses clares

Jornada 14 de campionat de Lliga de Segona Divisió B de la present temporada, la 2017-18. Després de 13 partits disputats, el Gimnàstic de Tarragona i l’Oviedo s’enfronten al Nou Estadi, en un partit al qual els dos equips arriben en una dinàmica molt diferent.Des d’Astúries ja es dubta de Juan Antonio Anquela i, fins i tot, es parla que una derrota a Tarragona podria costar-li el lloc. El Nàstic, per la seva banda, arriba de guanyar a Pucela (0-3) contra el Valladolid, amb la moral altíssima, i amb ganes de fer un salt a la classificació per abandonar la zona baixa. De fet, l’equip que llavors entrenava Rodri, tenia 15 punts, pels 17 del seu rival. Però, com sempre, quan el Nàstic tenia l’oportunitat de treure el cap, va acabar decebent. Victòria dels d’Anquela que, des de llavors, van començar a tirar amunt fins a convertir-se en un dels ferms candidats a l’ascens a Primera Divisió. Dels dos punts que separaven a un equip i a un altre llavors, als onze que hi ha ara de diferència entre l’actual vuitè equip de la categoria de plata i el catorzè, mirant la classificació.Ara bé, la dinàmica amb què arriba ara el Nàstic és com per a ser més optimistes. Una victòria tarragonina aquest diumenge al Carlos Tartiere (vuit del vespre) significaria deixar un peu i mig a la categoria de plata del futbol espanyol. 45 punts aquesta temporada deixen, probablement, la permanència a només un triomf i, amb set duels encara per haver de disputar-se, és una bona situació per a un Nàstic que, abans de res, s’ha de centrar a salvar-se. Després, ja es veurà on pot arribar un equip que, matemàticament, pot aspirar pràcticament a tot.Al davant, un Oviedo que té molt clar al que vol jugar. Des de fa més d’una volta que va passar dels quatre als cinc defensors. Dos laterals llargs, com Diegui Johannesson i l’exgrana Mossa (encara que darrerament ha perdut la titularitat), i tres centrals que asseguren contundència al darrere. Fins ara, el centre del camp havien estat per a la parella Ramon Folch (ex Reus)-David Rocha (ex Nàstic), encara que aquest primer, després de tornar d’una sanció, tampoc va ser titular contra el Lugo la passada setmana en la victòria dels asturians (0-1).A dalt, Aarón Ñíguez i Saúl Berjón acostumet a ser els futbolistes que arrenquen per banda, amb Toché o Linares a dalt. Jugar amb quatre defensors també és una opció, sobretot tenint en compte que l’Oviedo actua a casa.Ara bé, el màxim golejador de l’equip que entrena Anquela és un Carlos Hernández que, amb sis dianes anotades, empata amb Toché, futbolista que s’ha perdut bona part de la temporada per una greu lesió.