Unitat i il·lusió abans de fer les maletes cap a mallorca

L’equip roig-i-negre hi disputa la tercera fase de LaLiga Genuine el cap de setmana

Actualitzada 12/04/2018 a les 09:05

Una visita sorpresa

El CF Reus Genuine ja ho té tot a punt per viatjar a Mallorca, on aquest cap de setmana es disputa la tercera fase de LaLiga Genuine. El club roig-i-negre arribarà a una nova cita d’aquest torneig inclusiu en la desena posició. La competició, però, és el menys important. Els futbolistes reusencs tenen clar quin és el motiu principal pel qual participen en aquesta fase. Retrobar-se amb amics, gaudir de l’esport i passar un cap de setmana del tot diferent passen per sobre dels resultats o les classificacions.Aquest dimecres l’equip Genuine del CF Reus va realitzar l’últim entrenament abans de viatjar, demà, a Mallorca. La xerrada tècnica prèvia a l’escalfament va anar dirigida, bàsicament, a repassar detalls de l’organització. «No us oblideu el DNI, la targeta sanitària i la recepta amb la medicació si n’heu de prendre», va recordar David Sangrà, entrenador del conjunt.Per primera vegada, els futbolistes van entrenar-se a un dels camps annex a l’Estadi Municipal. La sorpresa entre tots va ser majúscula, així com la il·lusió de trepitjar l’impecable gespa artificial. Molts dels jugadors van coincidir en destacar que aquesta superfície els cansava més perquè té un tacte diferent. Felipe Ruiz, un dels integrants de l’equip, no va amagar que «no estem acostumats a la gespa i ens costa més».L’equip es va mostrar amb moltes ganes d’agafar l’avió per marxar cap a Mallorca, el que els suposa una experiència única. Felipe va recordar que ja s’havien enfrontat a l’equip balear: «Ja vam jugar contra ells i vam perdre el primer partit però no passa res», va assegurar amb un somriure.En aquesta tercera fase, però, no es tornaran a veure les cares amb el Mallorca, ja que els seus rivals seran el Huesca, el Deportivo de la Coruña i l’Athletic Club de Bilbao Fundazioa. Felipe Ruiz va assegurar que «els rivals són molt durs, són importants i contra ells no hem jugat mai». Si bé és cert que tenen assumit que el valor més important de LaLiga Genuine és la il·lusió i l’amistat que els suposa als futbolistes, no deixen escapar l’oportunitat per actuar com a jugadors professionals: «De moment estem bé, a veure si podem guanyar perquè estem entrenant molt bé», va defensar Felipe.El darrer entrenament del CF Reus Genuine va comptar amb una sorpresa per als integrants de l’equip. Els futbolistes Edgar Badia i Ricardo Vaz, i els tècnics Aritz López Garai i Xavier Bartolo es van desplaçar fins a l’annex de l’Estadi per compartir consells i experiències amb els seus companys roig-i-negres. Els somriures i les rialles no van desaparèixer en cap moment.Tant Badia com Vaz els van desitjar molta sort en la competició però, per sobre de tot, els van aconsellar que gaudissin de l’experiència. Un dels porters del conjunt Genuine li va explicar a Badia que veia la porteria molt gran, i el meta del primer equip li va respondre, entre les rialles del grup, que «la gent es pensa que és més petita». Després, Badia es va posar sota pals i alguns dels jugadors es van atrevir a llençar-li un penal. El primer en intentar-ho va aconseguir un golàs, enviat la pilota a l’escaire esquerre. Badia només va poder mirar com l’esfèrica entrava i felicitar-lo: «T’haurem de fitxar per llençar els penals!», va bromejar el porter.