Uche entra a la infermeria per una lesió a l'isquiotibial dret

Pleguezuelo també apareix a l'informe mèdic del Nàstic

Actualitzada 12/04/2018 a les 19:05

La infermeria del Nàstic, que ja no compta amb el central Mohammed Djetei ja que entrena amb la resta de companys, té un nou inquilí.Es tracta d’Ike Uche, que en l’entrenament matinal d’aquest dijous es va lesionar i es va haver de retirar ràpidament. El davanter pateix, segons l’informe mèdic facilitat pel club, unes molèsties a l’isquiotibial de la seva cama dreta, les quals l’impediran participar en el partit d’aquest diumenge contra l’Oviedo al Carlos Tartiere (vuit del vespre).El davanter ja havia caigut de la convocatòria de Nano Rivas en les dues darreres setmanes per decisió tècnica, però ara no ho farà per un motiu ben diferent. El club també va confirmar la lesió del central Julio Pleguezuelo, que pateix una lesió muscular en l’adductor llarg de la seva cama dreta.Aquestes dues baixes se sumen a la de Xavi Molina, que no podrà jugar al Carlos Tartiere després d’haver vist, el passat cap de setmana i contra el Valladolid, la desena cartolina groga de la temporada, que el converteix en sancionat.