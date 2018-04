L’extrem ivorià cataloga a Emilio Viqueira com un «pare» per a ell i no es pronuncia sobre si vol seguir al club

—Bé, molt bé.—Tots els jugadors volen jugar. Hi ha hagut moments dolents però, a base de treball, tot acaba arribant.—És fotut, però és el que m’ha tocat des de sempre. Intento estar bé per poder jugar i per poder ajudar a l’equip.—Sí, però crec que és el fruit del treball de tothom. Al llarg d’aquestes dues setmanes hem treballat molt dur. Gràcies a això, ens trobem ara en una bona dinàmica.—El futbol és futbol. Tenim bona plantilla i bons jugadors, però hi ha coses que no s’entenen. Hi havia partits en els quals jugàvem molt bé, però no vam aconseguir tenir la sort de guanyar, pel motiu que fos. Venien equips al Nou Estadi i, sense fer res, s’emportava els tres punts.—Són coses del futbol. Mira, ara hem guanyat dos partits seguits a casa. I, repeteixo, no hem d’intentar entendre-ho, és futbol.—Cada partit és diferent. En uns, et demanen defensar més i, en d’altres, atacar més. El meu perfil és atacant i, quan l’equip pateix defensivament, també pateixo molt jo. Quan tenim la pilota, és més fàcil per a mi jugar bé. Ara bé, si toca defensar, a defensar.—Sí, m’hi trobo bé.—Hem d’intentar treure els màxims punts que queden fins a final de temporada.—Serà molt bo per a nosaltres.—Sí.—De moment, estic concentrat en la temporada. Estem lluitant per salvar-nos i això és el més important.—Depèn del club i del meu representant.—Sí. Sempre he volgut jugar a Primera.—Nosaltres lluitem per estar el més amunt possible, però aquesta temporada les coses no han sortit tan bé com hauríem volgut.—Sí, el Huesca.—Cucho Hernández.—Sí, tots.—No.—Sí, Zahibo i Lévy Madinda.—Tinc bona relació amb tothom.—Que defensi quan he de defensar i que ataqui quan he d’atacar.—És com el meu pare.—No parlo molt amb ell, però també.—Depèn del club i del representant.