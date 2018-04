El canari Maikel Mesa deixa a l'aire el seu futur a Tarragona

Diu estar «centrat» al Nàstic, però no assegura la seva continuïtat

Actualitzada 12/04/2018 a les 13:30

La temporada de Maikel Mesa no està passant desapercebuda per a molts equips de la Lliga Espanyola, tant de Primera com de Segona Divisió. El centrecampista del Gimnàstic de Tarragona és, amb vuit dianes, el màxim realitzador de l’equip. Tot i no ser davanter, està per davant dels set de Manu Barreiro, els sis d’Uche i els quatre d’Álvaro Vázquez, tot i que aquest darrer té excusa en haver arribat en el mercat d’hivern i no haver tingut participació a l’Espanyol en la primera meitat de la temporada.Conjunts com el mateix Espanyol o d’altres de Segona A s’han interessat en els serveis d’un Mesa que, després de l’entrenament d’aquest dijous, va declarar que «està clar que quan surten coses així és perquè estic fent coses bé, però estic centrat al Nàstic».Ara bé, el migcampista va voler deixar ben clar que, ara mateix, té en ment altres coses: «L’objectiu principal és aconseguir la salvació el més aviat possible i, després, ja es veurà, veurem què passa».Va incidir el canari en el fet que «està clar que a tot futbolista li agrada que es parli d’un per a bé. Les coses s’estan fent bé, però, repeteixo, estic centrat aquí ara» i va voler remarcar que una sortida «tampoc depèn de mi», ja que el jugador encara té contracte amb el Nàstic.Concretament, la seva vinculació amb l’entitat tarragonina s’allarga fins el 30 de juny del 2019. Per tant, l’equip que volgués fer-se amb els seus serveis, hauria de passar per caixa. Finalment, va sentenciar que «a tota persona sempre li agradaria anar a més i és una possibilitat, però ara l’objectiu és el Nàstic cent per cent».