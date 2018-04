Salvador Batlle s'ofereix com a mediador en la concessió de l'Estadi

L’expresident del CF Reus desitja reunir-se amb la directiva del club i els membres de l’Ajuntament

«Els equips són d’allà on són»

Salvador Batlle i Campi, qui va ser president del CF Reus Deportiu durant 11 temporades entre els anys 70 i 80, s'ha oferit com a mediador de la situació sorgida per la voluntat del club reusenc a no presentar-se al concurs per a la concessió de l’Estadi Municipal. Batlle considera que la decisió presa per la Societat Anònima Esportiva «és impossible que sigui irreversible».L’expresident roig-i-negre defensa que «parlant amb l’alcalde i en Joan Oliver, tot té solució», i s’ofereix per seure amb els responsables de la SAD i del govern municipal per trobar una solució. En aquest sentit, Batlle declara que la seva missió «és veure si hi ha alguna opció perquè s’arregli la situació», i que ja ha parlat, per separat, amb Joan Oliver i Carles Pellicer i Jordi Cervera, destacant que «he vist actitud positiva per part de l’alcalde i el regidor d’Esports». Per això, assegura que «ho donaré tot», i insisteix en què cal «parlar bé amb tothom».En la seva etapa com a president del CF Reus, Salvador Batlle va impulsar la construcció de l’actual Estadi Municipal, que es va inaugurar el 1977. L’exdirigent roig-i-negre, que es manté com a accionista del club i membre de la SAD, recorda que en l’assemblea de constitució de la Societat Anònima Esportiva «va quedar clar que el CF Reus Deportiu mai sortiria de Reus», una variable a la qual es va comprometre Joan Oliver, segons relata Batlle.Salvador Batlle defensa que el CF Reus ha de complir amb el que ell considera un lema: «Primer Reus, després Reus i sempre Reus». En aquest sentit, assegura que «els equips són d’allà on són» per insistir que el club no pot abandonar les instal·lacions actuals, titllant de «bogeria» deixar la ciutat. El seu desig de poder mediar la situació per la concessió de l’Estadi Municipal respon a una idea senzilla: «No vull que el Reus marxi de Reus».Com a impulsor de la construcció del nou camp de futbol per al club roig-i-negre a finals dels 70, Salvador Batlle defensa que s’ha de buscar «una forma de protegir les instal·lacions». L’expresident assegura que la inauguració de l’Estadi va permetre dotar de vida l’actual polígon i zona urbana, i clou argumentant que «ja està muntat i preparat per a poder créixer, allí hi tenim de tot».