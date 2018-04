Dues places de descens encara per decidir i un final de curs trepidant

Fins a set equips es jugaran la dinovena i la vintena posició, ja que les dues últimes estan adjudicades al Lorca i al Sevilla Atlético

Actualitzada 10/04/2018 a les 20:58

El calendari del Nàstic

El Reus, complicat

Força bé

L’Almería perilla

El Barça B s’ha complicat

La Cultural, il·lusionada

El Córdoba, impressionant

Només queden vuit jornades perquè baixi el teló la Segona Divisió A. Gairebé tot està per decidir a la categoria de plata del futbol espanyol, i això no significa una altra cosa que la gran majoria d’equips competiran per algun objectiu ja sigui per la zona alta o per baix.Sense dubte, la zona alta de la taula classificatòria és la que més emoció proposa, ja que una dotzena d’equips són (tret que no hi hagi cap sorpresa de darrera hora) els que es jugaran les dues places d’ascens directe a la categoria reina i quatre de la promoció d’ascens. Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Huesca, Cádiz, Zaragoza, Numancia, Granada, Oviedo, Tenerife, Osasuna, Valladolid i Lugo són els equips que van de les posicions 1 a la 12 i, per tant, aquests no entren en la «lliga» de la zona baixa.En aquesta part de baix, Lorca i Sevilla Atlético, penúltim i últim, respectivament, i ambdós amb 22 punts, tenen ja els dos peus a Segona Divisió B. Faria falta més que un miracle perquè algun dels dos se salvés ja que, amb 24 punts per disputar-se, són a 15 de la zona de salvació. L’Albacete, en zona de ningú amb 44 punts, en té prou amb un triomf amb assegurar-se la permanència i, la resta d’equips de la categoria, són els que es jugaran les altres dues places de descens que queden vacants.La dinovena i la vintena posició de la classificació encara no tenen amo i, per tant, són les que els set equips següents voldran evitar. Gimnàstic de Tarragona, Reus, Alcorcón, Almería, Barcelona B, Cultural y Deportiva Leonesa i Córdoba tenen una única missió: guanyar el màxim de punts que sigui possible per, d’aquesta manera, poder evitar la Segona Divisió B.El Nàstic és l’equip que està millor col·locat de tots, amb 42 punts, mentre que el Reus el segueix amb 41, els mateixos que l’Alcorcón. Per sota, amb 38, ja ho té més complicat l’Almería i, amb 37, frega el descens el filial del Barça. Amb 36 i 35, respectivament, viuen el Cultural y Deportiva Leonesa i el Córdoba, ambdós en descens.Els partits que té el Nàstic fins a finals de temporada no són precisament dels més complicats de tots els que s’hi juguen alguna cosa per a baix. Haurà de visitar els dos equips cuers del campionat, el filial del Sevilla i el Lorca i passarà pel Nou Estadi el Cultural y Deportiva Leonesa. Més complicades seran les visites a Tarragona d’equips de la zona alta, com Numancia, Osasuna i Rayo Vallecano, sense oblidar la visita al camp d’un Huesca que, tot i que està baixant les seves prestacions, ha demostrat que és o el millor o un dels equips que millor juga de tota la categoria de plata.El calendari del CF Reus no és, precisament, dels més senzills de tots els dels equips de la zona baixa. El coixí de cinc punts que té l’equip d’Aritz López Garai és el que el converteix en un dels grans favorits per salvar-se, però hauran de passar per l’Estadi Municipal conjunts com Cádiz, Zaragoza o Tenerife, candidats ferms a pujar, i un Córdoba que ha ressuscitat i és, actualment, un dels millors de la categoria. Les visites a Albacete, Barcelona B i Alcorcón són on, en principi, el Reus podria sumar algun punt, ja que fer-ho a Granada es presumeix complicat.També té un bon panorama l’Alcorcón fins a finals de temporada, pel mateix motiu que Nàstic i Reus, ja que són els tres conjunts de tots els que apareixen a l’article que estan més lluny de la zona de descens. Els madrilenys visitaran el Lorca i, després de rebre a Osasuna, jugaran al camp del Sevilla Atlético. Aquí està la clau per poder assegurar-se la salvació.El conjunt andalús visitarà Saragossa, Tenerife, Córdoba i Lugo. Són quatre partits fora de casa més que compilicats. A los Juegos Mediterrános ho tindrá una mica menys complicat, ja que rebrà a Albacete, Barça B, Granada i Alcorcón. No es pot confiar el conjunt andalús, que sap que la salvació, en el seu cas, passa per casa.Ningú entén per què un dels millors equips de la categoria (o el millor) està en aquesta situació. Ara mateix, el perill de descens és real, i això ho sap un Gerard López que sap que haurà de guanyar a algun dels «cocos» de la categoria per salvar-se. Huesca, Rayo, Sporting, Cádiz i Zaragoza mesuraran forces contra els blaugrana.Sense la pressió que tenen altres equips, la Cultural y Deportiva Leonesa afronta un final de temporada molt complicat, a la vegada que il·lusionant, ja que, si aconsegueix salvar-se, es tractarà d’una grana proesa. Ara bé, els dos pròximx partits són contra Tenerife i Granada i, els dos darrers, a casa contra l’Oviedo i a Sòria. Complicat, complicat.L’equip andalús, que semblava descendit, està sent dels millors en aquesta recta final de temporada. Si aconsegueix derrotar a Sevilla Atlético i Cultural Leonesa i, abans, tornar de Pamplona amb un bon resultat, podria sortir de la zona de descens abans del previst.