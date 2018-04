El CF Reus renuncia a la concessió de l'Estadi Municipal i deixarà la ciutat

La directiva roig-i-negra assegura que hi ha «negociacions avançades» per adquirir uns terrenys a Riudoms

Actualitzada 10/04/2018 a les 00:37

El CF Reus deixarà la ciutat i construirà un nou estadi a Riudoms. Aquesta és la decisió presa per la directiva del club roig-i-negre, oficialitzada per Xavier Llastarri, el seu president, i Joan Oliver, conseller delegat de l’entitat. En el que van considerar «un dia trist», Llastarri va assegurar que les condicions contemplades en la licitació presentada per l’Ajuntament reusenc «fan inviable la nostra presència al concurs, no ens ha quedat cap més opció», i va afegir que el principal objectiu de la directiva és «vetllar per la viabilitat del club i aquesta licitació no ho permetia». El president del CF Reus va anunciar que ja hi ha negociacions encaminades per a la compra d’uns terrenys al terme municipal de Riudoms. Es tracta de dues opcions que no queden lluny de l’actual ubicació de l’Estadi Municipal: «Una està a dos minuts i, l’altra, a quatre», va defensar.El conseller delegat del club va explicar que la renúncia a presentar-se a la licitació de l’Estadi Municipal respon a criteris econòmics i al marge d’actuacions que aquests suposen. Joan Oliver va detallar que el projecte de remodelació de l’Estadi que ja havien acceptat tenia un cost d’uns cinc milions, mentre que construir un nou camp suposaria una inversió de més de vuit milions. Amb tot, la gran diferència és que «la licitació no ens permet hipotecar-nos ni aconseguir altres vies de finançament» com podria ser el d’afegir un nom comercial al feu roig-i-negre. Així doncs, segons Oliver, el CF Reus havia de decidir entre «fer un estadi nou amb finançament o fer una reforma sense aquest finançament». Xavier Llastarri va insistir que resulta «més econòmic construir de nou», tot i que suposarà un procés «extremadament lent».Tant Llastarri com Oliver es van mostrar contrariats amb la decisió de concessió per part de l’Ajuntament i les condicions que aquest nou contracte contemplava. Així i tot, també es van mostrar comprensius amb la situació del govern municipal. Tot i que Oliver va assegurar «no estic extraordinàriament satisfet amb la decisió de l’Ajuntament», també va defensar que «la lògica del govern del consistori i la del projecte esportiu no han casat».Canvi de decisió si hi ha vendaLes obres del futur nou camp roig-i-negre es podrien iniciar aviat, una vegada presa la decisió de no presentar-se al concurs. Amb tot, preveuen que el nou feu podria estar enllestit en dues o tres temporades, fet que obligaria el club a buscar una situació per continuar competit. LaLiga ja està avisada i coneix quina és la situació i la decisió del CF Reus, així que una opció seria la de seure a negociar amb l’Ajuntament per tal de continuar competint a l’Estadi Municipal mentre es construeix el nou camp.Amb tot, des del club reusenc no descarten aturar les negociacions per comprar els terrenys i construir el nou feu a Riudoms. Si l’Ajuntament decidís renunciar a la concessió i apostés per vendre l’Estadi Municipal, la directiva del CF Reus es plantejaria la situació per adquirir el camp, idea que sempre ha estat la preferible dins el club roig-i-negre. Així i tot, aquest canvi de guió s’hauria de produir en qüestió de dies, ja que tant Llastarri com Oliver han manifestat que les negociacions per establir-se al municipi veí ja estan ben encaminades.