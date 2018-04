El migcampista Sergio Tejera interessa al Tenerife de cara a la pròxima temporada

El canari és un dels clubs que vol la seva contractació, tot i que el Nàstic intentarà retenir-lo

Actualitzada 09/04/2018 a les 20:12

Sergio Tejera acaba contracte el 30 de juny d’aquest 2018 i, des de l’1 de gener, era lliure de negociar amb el club que desitgés. El centrecampista del Nàstic ha fet mèrits en les darreres temporades perquè clubs de Segona Divisió i, fins i tot, algun de Primera, es fixessin en ell. Segons ha pogut saber aquest diari, una de les entitats que està interessada a contractar-lo és el Tenerife, conjunt que actualment milita a la categoria de plata i que lluita per intentar entrar en la promoció d’ascens a Primera.Tejera ha estat titular amb el Nàstic sempre. Va arribar a l’estiu del 2015, i es va convertir en un futbolista imprescindible des del principi. En la primera temporada amb el conjunt grana va disputar 34 enfrontaments, pels 36 de la segona. En l’actual, ha entrat en joc en 19 partits, sempre parlant del campionat de Lliga. Per tant, es pot parlar d’un jugador que, als seus 27 anys, és un caramel per a qualsevol club que vulgui fer-se amb els seus serveis de forma gratuïta.El Nàstic també el vol renovar, però ell s’ho està pensant. Ara, Tejera té al seu davant un total de vuit enfrontaments amb el Nàstic en els quals la seva prioritat serà ajudar a l’equip a sumar els màxims punts que pugui. Després, ja es veurà.