El govern municipal de Reus defensa la concessió mentre l'oposició insisteix en vendre l'Estadi Municipal

L'alcalde, Carles Pellicer assegura que «sempre hem tingut voluntat de parlar i entendre’ns» amb tothom

Actualitzada 10/04/2018 a les 00:38

L’oposició insisteix en vendre

La decisió del CF Reus va portar cua al ple municipal que Reus va viure ahir a la tarda. El govern, amb l’alcalde Carles Pellicer al capdavant, va defensar la licitació i la concessió per sobre a la idea de vendre el camp: «S’ha fet vetllant en tot moment per l’interès públic i el patrimoni municipal», va defensar el batlle.Des de l’Ajuntament reusenc respecten la decisió presa per part del club roig-i-negre «atès que aquesta podria ser una de les empreses interessades en el concurs públic», però també van incidir en el fet que, al tractar-se d’una licitació oberta a diverses possibilitats, «esperarem a aquest dimarts al migdia per veure si hi ha alguna proposta més i llavors procedirem a proclamar desert el concurs», va anunciar Pellicer.Si no hi ha més empreses presentades a la licitació de l’Estadi Municipal, el consistori actuarà com en la resta de concursos que poden quedar deserts. Això vol dir que renegociaran les clàusules d’aquest per tal de tornar-lo a presentar a concurs. Amb tot, l’alcalde reusenc es va negar a contemplar l’opció de vendre l’Estadi, si bé va acceptar obrir les portes a negociar: «Sempre hem tingut la voluntat de parlar i entendre’ns», va reblar Pellicer. L’alcalde va afegir que «ells han dit que era reversible, el qual vol dir que es poden obrir més possibilitats».Si prospera la idea d’abandonar la ciutat, des del consistori es permetria al club competir a l’actual emplaçament mentre es construeix el nou estadi. Carles Pellicer va manifestar que «sempre hi ha marge per un acord, el CF Reus continuarà jugant a l’Estadi perquè hi ha un contracte que continua vigent, no tenim interès en fer fora ningú».Els grups municipals de l’oposició al ple de l’Ajuntament reusenc van insistir, un cop més, en vendre l’Estadi Municipal. El primer va ser la CUP, qui va donar la seva opinió just després de la roda de premsa de Llastarri i Oliver i en les mateixes instal·lacions esportives.Els cupaires van defensar que l’opció correcta era la de vendre l’Estadi Municipal per tal que fos un club professional qui en fes ús, destinant els diners obtinguts d’aquesta venda a inversions per millorar o crear instal·lacions esportives de les quals en pogués treure un màxim profit la ciutadania reusenca. Oriol Ciurana, regidor de la CUP, va assegurar que «en cap cas volem que el CF Reus hagi de marxar de la ciutat», i va entendre que Riudoms rebi «amb els braços oberts» al club perquè «el futbol i l’esport també fan cultura i vida social».El PSC i Ciutadans van coincidir en destacar que l’error es troba en arribar un any després al primer intent de contracte sense que fos directament acceptable per part del CF Reus. El socialista Andreu Martín també va demanar al club «que reflexioni», i va considerar que no és «incompatible» la concessió responent a les necessitats roig-i-negres mantenint la titularitat municipal. Per la seva banda, el portaveu de Cs, Juan Carlos Sánchez, va lamentar que el govern municipal «no tingui entesa amb qui es pressuposava que guanyaria la licitació, han tingut un any per a fer-ho».Des del PP, Sebastià Domènech va assegurar que la decisió del CF Reus demostra «el fracàs d’una inexistent planificació esportiva i una manca de lideratge» per part de l’alcalde.Fonts municipals van respondre que «els comentaris que ha fet l’oposició sobre el resultat del concurs són preocupants atès que es podria arribar a considerar que demanaven al govern que prevariqués».