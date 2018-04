El Gimnàstic vol igualar la tripleta de triomfs des de la «salvació de Nano»

Aquesta temporada, els tarragonins mai han aconseguit tres victòries seguides en Lliga, les quals buscaran guanyant al Tartiere

El Gimnàstic de Tarragona no aconsegueix tres triomfs en el campionat de Lliga de Segona Divisió A des de la temporada passada. L’última ocasió en la qual els tarragonins van assolir aquesta fita, va ser en els tres darrers enfrontaments de la 2016-17, els mateixos que va dirigir Nano Rivas després de la destitució de Juan Merino.En les darreres dues campanyes, la segona i la tercera des del retorn a la categoria de plata, els resultats no han estat els esperats. El Nàstic sempre ha estat vorejant o instal·lat en la zona baixa i, per tant, li ha costat encadenar una bona ratxa de victòries. De fet, en el que va de campanya, l’equip tarragoní mai ha estat capaç de guanyar tres partits seguits.Cal remuntar-se a la temporada 2016-17 per assistir a tres victòries seguides del Nàstic. L’esmentada situació es va produir en dues ocasions. La primera, entre les jornades 26 i 28, amb Juan Merino a la banqueta. El conjunt grana va derrotar a Tarragona al Numancia (2-0), després va sumar els tres punts a La Romareda, contra el Zaragoza (1-2) i, finalment, va vèncer al Córdoba (2-1). Van ser tres duels que van impulsar als tarragonins cap a la zona alta, però que no van ser suficients per mantenir a un Merino que, jornades després, va ser destituït a causa dels mals resultats.Però hi va haver un altre cas en el qual el Nàstic va sumar tres triomfs de forma consecutiva. Va ser a finals de temporada, quan el club va decidir un canvi de rumb, i van escollir a Nano com a entrenador que havia de conduir el vaixell grana. Jornada 40, i el Girona, equip que tenia peu i mig a Primera Divisió, visitava el Nou Estadi. Els gironins es van avançar a l’electrònic, però van acabar perdent 3-1 davant d’un Nou Estadi ple, que sabia que el seu equip havia de sumar els últims nou punts del campionat per tenir possibilitats de salvar-se.A la jornada següent, va ser el Tenerife el que va caure derrotat contra els tarragonins. En un partit vibrant i molt igualat a l’Heliodoro Rodríguez López, els de Nano Rivas van aconseguir guanyar per la mínima, posant la màxima emoció i deixant la salvació per a l’últim duel de la temporada. En el darrer duel del curs, l’UCAM Murcia va visitar Tarragona, i va marxar a casa amb un 1-0 que podria haver estat un empat i el consegüent descens del Nàstic si Jona hagués anotat un penal a la segona meitat.Després de totes aquestes situacions, el Nàstic torna a tenir al seu davant una oportunitat de guanyar tres partits seguits. Deu mesos després, els tarragonins poden assolir aquesta fita si derroten diumenge (vuit del vespre) a l’Oviedo en un partit en el qual els de Nano Rivas podrien deixar a un pas la permanència a la categoria de plata.