Xavi Molina no viatjarà a Oviedo per sanció

El jugador del Nàstic va veure aquest diumenge la desena cartolina groga de la temporada

Actualitzada 09/04/2018 a les 11:00

Xavi Molina es perdrà el partit del diumenge que ve al Carlos Tartiere contra l’Oviedo (vuit del vespre) perquè ahir va veure la desena cartolina groga en el que va de temporada. Per tant, haurà de complir el seu segon cicle per acumulació d’amonestacions.Molina va recuperar la titularitat la passada setmana, coincidint amb la lesió de Julio Pleguezuelo, que, fins llavors, era el defensor escollit al costat de César Arzo. Les absències del futbolista cedit per l’Arsenal les ha aprofitat el canongí, amb dos partits més que notables que, a més, han acabat amb victòria grana i amb la porteria a zero.Si Pleguezuelo es recupera a temps de les seves molèsties, serà ell l’acompanyant d’Arzo a Oviedo, encara que si no és així, Daisuke Suzuki està completament preparat per assumir el repte.El futbolista que aquesta jornada estava sancionat al Nàstic i que tornarà a la convocatòria és Tete Morente. L’extrem andalús va descansar contra el Valladolid, també, per acumulació d’amonestacions.