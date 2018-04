La Ciutat Esportiva, el Catllar i el Port s'uneixen per atreure turistes

Les instal·lacions disposaran d'un camp de Pitch&Putt, pistes de pàdel, un gimnàs DiR i una piscina

El nou projecte de Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar s’ha presentat al Port de Tarragona. El màxims responsables del projecte ubicat al Golf Costa Daurada -emplaçament escollit per desenvolupar el programa esportiu de golf dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018- han portat a terme una explicació detallada a Josep Andreu, president del Port de Tarragona.La trobada, ha comptat amb la presència de Joan Monzó, director general de la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar, de Fabian Escude, director financer, d’Agustí Mallol, assessor del projecte i de Joan Basora, corporatif manager del Port de Tarragona. La reunió ha servit per explicar el desenvolupament d’un projecte que obrirà la instal·lació a tota la ciutadania i que vol convertir-se també en pols d’atracció per atraure turistes i visitants dels creuers que anualment visiten Tarragona i que siguin amants de la pràctica del golf.La Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar disposarà d’un camp de Pitch&Putt que estarà llest a la tardor, de 7 pistes de pàdel que ja s’estan construint i que estaran enllestides el pròxim mes de maig, d’un gimnàs DiR i una piscina. L’objectiu és ser un referent per la pràctica esportiva per les famílies de Tarragona com pel sector turístic.