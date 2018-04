Nano Rivas: «És impossible dominar des del minut 1 fins el final»

El tècnic del Nàstic, feliç per la segona victòria a casa

Actualitzada 08/04/2018 a les 14:47

«En el cómput global del partit sí que hem merescut la victòria nosaltres. Hem arrencat molt bé en la primera i en la segona meitat. Ens hem acostat molt a la porteria contrària, però és impossible dominar des del minut 1 fins el final». Així va definir Nano Rivas, entrenador del Nàstic, el partit d'aquest migdia, on els seus han derrotat al Valladolid per la mínima.«El que volíem era tornar a competir com la setmana passada, que és la clau per poder guanyar partits en aquesta categoria tan igualada», ha destacat l'entrenador, el qual avisa que «hem de seguir, perquè són tres punts molt importants, però no hem aconseguit res».A més, Nano ha recordat que «l’equip es va treure un gran pes del damunt amb la victòria de la setmana passada, i ara hem de donar molt de valor a aquesta segona victòria seguida a casa».