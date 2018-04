Juan Muñiz, novetat a l'onze contra el Valladolid

Jugarà a una de les bandes, en substitució del sancionat Tete Morente

L'alineació de Nano Rivas mostra un únic canvi respecte al darrer onze, el que va golejar el passat cap de setmana al Lugo, també a Tarragona (3-0).Tete Morente estava sancionat i, per tant, no podia jugar. Així, entre Dumitru, Omar i Muñiz havia de sortir el seu substitut. Finalment, ha estat l'asturià, amb què els plans canvien sensiblement, ja que Muñiz no és un extrem a l'ús.En condicions normals, Muñiz actuarà per banda dreta, deixant a Jean Luc a l'esquerra i a Maikel Mesa fent d'enllaç, que és on funciona millor. A dalt, torna a ser titular Álvaro, amb Barreiro a la banqueta i Uche i Dongou fora de la convocatòria.Amb Fali recuperat, el valencià forma parella de ball en el centre del camp amb Sergio Tejera i, la defensa és la mateixa que contra el Lugo: de dreta a esquerra, Kakabadze, Arzo, Molina i Javi Jiménez. Dimitrievski és l'escollit sota pals.