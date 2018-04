Equip i afició tornen al seu matrimoni etern

Els seguidors van estar amb els futbolistes des del minut 1 fins el darrer sospir dels cinc que va afegir el col·legiat en el segon acte

Per fi, equip i afició són un de sol. Per fi, la gent anima des del principi. Per fi, l’equip dóna motius perquè així sigui. I, per fi, el Nou Estadi té allò que es mereix.Una mica més de 6.300 persones van assistir al camp, tot i l’amenaça de pluja, que es va convertir en una pluja en tota regla, i tot i l’horari, poc habitual per als seguidors del Nàstic de Tarragona. Van ser més de sis mil valents, als quals no els van importar aquests factors, i que van decidir tornar a veure al seu equip en acció, a aquells jugadors que, una setmana abans, havien golejat a tot un Lugo (3-0).Va ser Álvaro Vázquez el que va marcar el gol. Això, no ho negarà ningú, però alguna part de culpa del triomf també la tenen aquestes persones que van animar a l’equip quan atacava, quan l’atacaven i, fins i tot, quan tothom, absolutament tothom, pensava que el duel acabaria en taules. De fet, per les graderies del camp es podien escoltar moltes veus que, sense pensar-s’ho, signaven l’empat entre tarragonins i castellans.Ara, ha d’anar tot rodat. Passi el que passi diumenge vinent a Oviedo, el Nou Estadi ha de tornar a ser una olla a pressió per rebre al pròxim visitant, el Numancia.