El Reus vol trencar la ratxa de l'Sporting

L’Sporting de Gijón segueix lluitant per ser el campió de Segona Divisió i si aconsegueix guanyar als del Baix Camp, igualarien la millor ratxa història de victòries consecutives, set partits guanyant.

Actualitzada 08/04/2018 a les 10:38

El Reus jugarà per primera vegada a la seva història al Molinón i vol marxar d’allà amb un resultat positiu. Davant tindrà a un Sporting que està en plena lluita pel liderat de Segona i amb l’objectiu d’igualar el rècord històric de victòries consecutives, set, que data de la temporada 1979/1980.Els del Baix Camp intentaran fer un partit semblant al de la primera volta on van aconseguir guanyar a l’Sporting per un gol a zero. Per aquest partit els asturians no podran comptar amb Sergio Álvarez ni amb el màxim golejador, Michael Santos. Està previst que els seus llocs els ocupin Santana i Nano Mesa, respectivament.El Reus ja ha avisat que anirà al Molinón a guanyar intentant «mantenir la pilota i anant a pel partit des del principi», tal i com anunciava López Garai a la roda de premsa prèvia. Els roig-i-negres tenen cinc jugadors de baixa, els lesionats Menéndez, Borja Fernández, Vaz i Querol i el sancionat Vítor Silva, que va ser expulsat en el darrer partit contra el Valladolid.