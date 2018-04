El Reus mor a la riba del Molinón (2-1)

Els roig-i-negres tanquen una segona meitat de notable que no els permet contrarestar dues dianes de l’Sporting en el primer assalt

Actualitzada 08/04/2018 a les 20:18

Bona reacció amb mal resultat

Rentat de cara

FITXA TÈCNICA

Les vuit victòries consecutives que l’Sporting sumava al Molinón abans de l’arribada del CF Reus feien presagiar quin seria el destí de l’enfrontament. L’actitud de l’equip i el nivell mostrat en la segona meitat van situar els punts a tocar dels dits roig-i-negres. Dues badades al primer temps i l’empenta asturiana van privar al Reus de presumir, amb el cap ben alt, d’acabar amb la gran dinàmica de l’Sporting, que va sumar la setena victòria consecutiva en lliga.Els de Baraja van començar el partit amb ganes d’acabar aviat la feina. A Gijón ningú no dubta que la primera plaça de Segona ha de ser blanc-i-vermella si volen tornar a competir a la categoria d’or del futbol espanyol. En cinc minuts, el CF Reus ja havia vist de què era capaç el fort poder ofensiu de l’Sporting. La defensa roig-i-negra va haver de treballar per evitar un gol matiner que compliqués, encara més, l’objectiu de puntuar a Gijón.Carbia i Lekic van voler demostrar que els reusencs són un rival incòmode. El davanter tarragoní va enviar una pilota al travesser després d’aprofitar una pilota pentinada per Lekic. Un minut després, el serbi anotava una diana que no pujava al marcador perquè rebia l’esfèrica per davant de la defensa. El gol, ben anul·lat per fora de joc.Mica en mica el duel va baixar en revolucions i el Reus va poder desfer-se del domini local. Yoda, al quart d’hora, va enviar una rematada molt per sobre del travesser a la sortida d’un córner. Els d’Artiz López Garai van perdonar, una paraula que no contempla el diccionari sportinguista.Als vint minuts, Nano Mesa va fer el primer després d’una gran triangulació entre Carmona i Calavera, que es van aprofitar de la poca contundència visitant a l’hora de defensar. Carmona va rebre, sol, al vèrtex de l’àrea, mentre Guzzo mirava com el davanter local li tornava la passada a Calavera amb l’esperó. Menéndez va anar tou a l’esfèrica, pensant que aquesta sobrepassaria la línia de fons. Calavera se la va creure, la va recollir i la va cedir per a Nano al primer pal, que en va tenir prou amb empènyer-la al fons de la xarxa.Tot i el marcador en contra, els del Baix Camp no es van arronsar i van mantenir les seves idees amb la pilota als peus. Bona circulació de pilota davant un Sporting que va complicar la tasca dels reusencs quan va decidir pressionar. Llavors, el Molinón es va fer massa gran per als visitants.El partit amenaçava en transcórrer sense massa perill, amb algunes arribades dels dos equips a la zona de càstig sense que suposessin una gran amenaça per als porters. Amb tot, les internades de Jony, Calavera i Carmona generaven molta més sensació de decidir el partit que les accions de Yoda, Fran o Lekic, que s’anaven apagant en la zona decisiva del camp rival.A la mitja hora de matx, una nova acció d’estratègia va matar els reusencs. Córner servit des de l’esquerra de l’atac asturià al vèrtex de l’àrea per a que Carmona, completament sol, enviés l’esfèrica col·locada a la base del pal. L’estirada de Badia va ser insuficient i el 2-0 va pujar al marcador. Un cop més, tot i la tranquil·litat i la feina ben feta que volia imposar el Reus, el Molinón s’estirava i les pilotes no arribaven amb prou precisió per generar alguna cosa que amenacés un Sporting molt còmode, amb trams de molta superioritat respecte els visitants.La segona meitat del Reus al Molinón no va tenir res a veure amb la primera. En molts trams va recordar a aquell duel contra el Huesca a l’Estadi. Els roig-i-negres van tenir la pilota, el control del partit i el poder de generar xiulets a les grades del coliseu sportinguista. En moltes fases de la segona meitat, els de Garai van saber imposar el seu estil, amb la força i el domini al mig del camp per decantar la balança en favor seu. Només hi va faltar la mossegada i la capacitat de definir que tant troba a faltar el conjunt del Baix Camp.Els reusencs van sortir de la xerrada tècnica amb una altra cara. L’entrada de Carbonell per un Guzzo molt apagat li va donar un aire nou a un CF Reus que va copiar el guió inicial de l’Sporting i va sotmetre els asturians a un atac continuat. Als cinc minuts de la represa, Olmo va trobar el premi del gol. En un servei de córner, Atienza va enviar un potent cop de cap al travesser. El capità va recollir el rebot per retallar distàncies amb un cop de cap i un toc de sort.El gol va ser combustible per un Reus que va alçar el vol. Miramón creava perill en les seves internades, Yoda feia anar la defensa de corcó i Fran sorprenia arribant a rematar de cap des del punt de penal. Mariño, amb sort, es va trobar amb l’esfèrica a les mans per evitar que l’empat pugés al marcador.L’Sporting va destinar tota la segona meitat a treure aigua de la barca. Els equips que lideren la classificació i que aconsegueixen grans dinàmiques encadenant victòries també ho fan gràcies a saber defensar. Els catalans van posar el domini, la possessió, les combinacions i les arribades a l’àrea. Els asturians van posar la lluita per protegir un tresor preuat. El reus es va entregar, amb tot, a per l’empat, però la manca de mossegada i encert els va deixar a les portes del cel.Mariño, Calavera, Guitián, Barba, Canela, Hernán (Nacho Méndez, 67’), Bergantiños, Carmona, Rubén García (Pérez, 71’), Jony i Nano Mesa (Carlos Castro, 80’).Badia, Miramón (Haro, 76’), Atienza, Olmo, Menéndez, Gus Ledes, Guzzo (Carbonell, 46’), Juan Domínguez, Yoda, Fran Carbia (Máyor, 66’) i Lekic.1-0, Nano (20’). 2-0, Carmona (30’). 2-1, Olmo (50’).Ocón Arráiz (col·legi riojà). Va mostrar groga als locals Bergantiños (76’) i Nacho Méndez (93’); i als visitants Menéndez (28’) i Máyor (81’).L’estadi El Milinón - Enrique Castro Quini va acollir 22.762 espectadors.