Obligats a guanyar

El Nàstic rep aquest diumenge al Valladolid (12 hores) i torna a tenir urgències per sumar tres punts després de la victòria de la Cultural

Actualitzada 07/04/2018 a les 21:22

Sense Javi Márquez ni Pleguezuelo

La Segona Divisió A no dóna treva. El Nàstic torna a tenir urgències reals de guanyar, indiferentment de si el rival que tindrà aquest diumenge és tot un Valladolid (dotze del migdia, Nou Estadi).No té altra opció que guanyar el conjunt grana perquè aquest dissabte l'equip que marca el descens, la Cultural y Deportiva Leonesa, ha conquerit el Mini Estadi després de guanyar al Barcelona B i ha posat encara més emoció a la zona baixa de la categoria de plata.36 punts tenen els lleonesos i 39 el Nàstic. Entremig, Almería, amb 38 i Barça B, amb 37, encara perillen més que els tarragonins. Guanyar, significaria pel Nàstic situar-se amb 42, i amb mig peu a la Segona A. D'aquí, la importància i gairebé l'obligació que té el conjunt de Nano Rivas.Julio Pleguezuelo i Javi Márquez no s'han recuperat a temps de les seves respectives molèsties i, per tant, no han entrat a la convocatòria. Tampoc ho han fet el també lesionat Mohammed Djetei, el sancionat Tete Morente i Dongou, Uche i Matilla, que s'han quedat fora per decisió tècnica.Qui sí ha entrat a la llista és Fali, que ja s'ha recuperat completament de la seva lesió i es presumeix com a titular per davant d'una defensa que formaran, d'esquerra a dreta, Kakabadze, Xavi Molina, César Arzo i Javi Jiménez.Al costat de fali, en el doble pivot del 4-2-3-1 que ara utilitza Nano, hi serà Sergio Tejera. En una banda jugarà Jean Luc i, a l'altra, o Dumitru o Omar Perdomo. Maikel Mesa es mantindrà a la mitja punta, i Álvaro a la punta d'atac.