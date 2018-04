Javi Márquez i Pleguezuelo no entren a la convocatòria per precaució

Per decisió tècnica queden fora Matilla, Uche i Dongou

Actualitzada 07/04/2018 a les 20:19

Nano Rivas ha esperat fins l'últim moment a Fali, Javi Márquez i Pleguezuelo, i finalment ha convocat al valencià que sembla que s'ha recuperat de les molèsties que arrossegava des del darrer partit contra el Lugo. Els que no han pogut entrar a la convocatòria per precaució són Márquez i Pleguezuelo que encara no estan en condicions òptimes per disputar el matx.A aquestes baixes per lesió se li suma la de Tete Morente, que ha de complir el cicle de cinc targetes grogues. A més, Nano Rivas ha deixat fora a Matilla, Uche i Dongou.Així doncs, el tècnic grana convoca pel partit de demà contra el Valladolid a les 12 hores al Nou Estadi a Dimitrievski, Bernabé, Kakabadze, Javi Jiménez, Abraham, Molina, Arzo, Suzuki, Fali, Gaztañaga, Juan Muñiz, Maikel Mesa, Tejera, Dumitru, Jean Luc, Omar, Barreiro i Álvaro Vázquez.