Inaugurada la pista d'atletisme pels Jocs Mediterranis 2018

El cost de l’obra ha estat de més de 2,6 milions d’euros

Actualitzada 07/04/2018 a les 12:53

Més de 2,6 milions d’euros

Estrenada amb una cursa

Les autoritats catalanes i espanyoles han inaugurat aquest matí la pista d’atletisme que ja està llesta per als Jocs Mediterranis que organitza Tarragona aquest estiu. Els principals promotors d’aquests jocs han visitat les instal·lacions. L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros ha assenyalat que aquests són els jocs dels «rècords». «Tenim rècord en el nombre de països participants, un total de 26; en el nombre de voluntaris inscrits que superen les 8.000 persones; i rècord per ser un dels jocs més austers», ha sentenciat Ballesteros.La pista ha tingut un cost de més de 2,6 milions d’euros que han aportat entre la Diputació de Tarragona i el Consejo Superior de Deportes. De fet, l’Estat acabarà aportant un total de 15 milions per a les diferents infraestructures dels jocs. José Ramón Lete ha apel·lat a la unió de les diferents administracions que han treballat conjuntament perquè els jocs se celebrin «per fi» enguany.Aquesta és la segona gran obra que s’inaugura dels Jocs Mediterranis després del poliesportiu. Entre les novetats de la remodelada pista d’atletisme s’hi troba una recta coberta de 60 metres on els corredors poden escalfar, una torre de cronometratge electrònic, la sala mèdica, noves torres d’il·luminació i unes grades fixes de més de mil persones.En realitat, la pista d’atletisme ja fa temps que s’està utilitzant però avui s’ha realitzat una cursa per estrenar-la oficialment. Han participat vuit atletes, quatre nois i quatre noies, del Club Gimnàstic de Tarragona i del Club Atletisme Tarragona.